Zašto Dalić bojkotira dodjele Fifinih nagrada? 'Nemaju poštovanja prema Hrvatskoj'

Prvi put je to napravio u veljači prošle godine i postao prvi izbornik koji se narugao Fifi. S pravom, neki će priznati. Pokazao je zube i opalio joj pljusku, ali vlastodršce to, barem se tako čini, nije previše zaboljelo.

- Razočaran sam odnosom Fife prema hrvatskoj reprezentaciji jer smo zaslužili veće poštovanje za rezultate koje smo proteklih godina postigli. Jedini smo prošle godine bili među četiri na Svjetskom prvenstvu i u Ligi naciji. Šokirali smo cijeli svijet pobjedom protiv najveće svjetske reprezentacije, Brazila, jedini uz Francuze imamo dvije medalje s dva zadnja SP-a, pobijedili smo Francusku u Parizu, Dansku u Kopenhagenu, izbacili Brazil i Belgiju sa SP-a, u 23 utakmice nakon Eura izgubili smo samo dva puta - rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon što je za 2022. godinu bojkotirao ceremoniju dodjele Fifine nagrade The Best. I ponovio je to u siječnju ove godine za 2023. pa i utorak u Dohi za minulu godinu. Jedini je izbornik koji nije glasao.

No ne i jedini koji je bojkotirao. Cristiano Ronaldo je također ove godine odbio glasovati - pa je to u ime portugalskog kapetana napravio Bernardo Silva - ali on zbog čiste taštine jer ga nije bilo na završnom popisu igrača za koje su izbornici, kapetani i novinari smjeli glasovati.

A što je točno nagnalo izbornika na ovaj drastičan potez?

Požalio se na tretman Fife prema hrvatskoj reprezentaciji i ustvrdio kako krovna nogometna kuća privilegira velike zemlje, što se tiče suđenja, ali i drugih stvari po pitanju organizacije. Naši reprezentativci su na Svjetskom prvenstvu u Katru, kao tada aktualni viceprvaci, prvu utakmicu protiv Maroka igrali u najranijem terminu od 13 sati po lokalnom vremenu, što je izbornik vidio kao manjak poštovanja.

- Doživljavam sve to kao manjak poštovanja, a koji sam doživio i u odabiru termina naših utakmica, pa i kvaliteti suđenja koje smo imali tijekom SP-a, posebno u polufinalnoj utakmici. Naša je reprezentacija i igrama i ponašanjem na terenu i izvan njega zaslužila više poštovanja, istog poštovanja koje mi iz utakmice u utakmicu pokazujemo prema našim protivnicima.

- Da engleski, brazilski, španjolski, njemački ili talijanski igrači i treneri postižu rezultate poput nas, bili bi itekako zastupljeni u svim izborima. Želim više respekta za nas, za našu reprezentaciju, za naše igrače, pa i za sebe, jer smo s dvije medalje apsolutna svjetska senzacija. Fifa bi nas trebala više promovirati jer smo pokazali da jedna mala zemlja može konkurirati najvećima, a što je najljepša reklama za nogomet u cijelom svijetu. Zbog svega navedenoga, odlučio sam kako ove godine neću sudjelovati u izboru - kazao je tada izbornik.

Također, kada su u pitanju dodjele individualnih odličja na spomenutom turniru, Joško Gvardiol, smatraju mnogi, zakinut je za nagradu za najboljeg mladog igrača, a na popisu 14 kandidata za najboljeg igrača svijeta bio je samo Luka Modrić.

- I po brojkama i po dojmu Dominik Livaković je zaslužio biti najbolji golman SP-a, a Joško najbolji mladi igrač SP-a. Gdje su Hrvati na popisu kandidata za najboljeg igrača? Zar tu nije bilo mjesta za Matea Kovačića, koji je postao svjetski klupski prvak i igrao briljantno na SP-u? Nije bilo mjesta za Gvardiola, koji je po većini izbora bio i među najboljih 11 na SP-u i u Bundesligi? Zar Livaković nije zaslužio biti ni među pet kandidata za najboljega golmana nakon svega što je napravio na SP-u? - pitao se izbornik.

Dalić je 2018. godine, nakon srebra u Rusiji, proglašen trećim najboljim trenerom na svijetu. Ispred njega su bili Zinedine Zidane koji je te godine osvojio Ligu prvaka te svjetski prvak Didier Deschamps. I ta odluka ima smisla, ali kako objasniti da hrvatskog izbornika nakon svjetske bronce u Katru nije bilo niti među petoricom kandidata za najboljeg trenera?! I to ga je, nije se libio reći, povrijedilo.

Ispred njega su bili argentinski izbornik Lionel Scaloni, francuski izbornik Didier Deschamps, izbornik Maroka Walid Regragui, Realov Carlo Ancelotti i Pep Guardiola iz Manchester Cityja. Po kojem su kriteriju Regragui i Guardiola ispred Dalića, valjda nikome nije jasno...

- Među pet predloženih trenera su i tri izbornika, ali niti jedan od njih nije izborio i finalni turnir Lige nacija i medalju na SP-u. Uz veliko poštovanje prema uspjehu Maroka i njihovom izborniku, u dva međusobna susreta Hrvatska ima remi i pobjedu.

Što bi Hrvatska još morala napraviti da Fifa više cijeni naše igrače, pitao se izbornik. I zato se odlučio na ovu drastičnu mjeru, bojkotirao je dodjelu u veljači 2023. godine, bojkotirao ju je i u siječnju ove godine, kao i dodjelu nagrada za 2024. godinu. Iako ovaj put Hrvati nisu pretendirali za nagrade i nije imao razloga bojkotirati, ostao je dosljedan sebi zbog prijašnjih slučajeva. A bojkotirat će i ubuduće.

Nije ni prvi ni zadnji koji se javno požalio, ali je jedini koji je napravio konkretan korak zbog neravnopravnosti. I možda to vlastodršce i neće previše pogoditi, pa ni promijeniti, oni će nastaviti po svome, kao i do sada, ali jedini je koji se usudio podignuti glas i odbio pokloniti se Fifi i njezinim nekad nelogičnim odlukama.