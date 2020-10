Zašto Iličića nije bilo u završnici sezone? Otkrio je Papu Gomez

Veznjak Atalante, Josip Iličić (32) obolio je od korona virusa, i to težeg oblika, a posljedično tome upao je u depresiju zbog stravičnih prizora smrti u Bergamu uslijed aktualne pandemije

<p><strong>Josip Iličić</strong> (32), slovenski nogometaš koji trenutno igra za Atalantu, prije početka pandemije korona virusa imao je sezonu iz snova. Klub je odveo do završnice Lige prvaka i vrha Serie A s 21 golom i devet asistencija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Samo nekoliko mjeseci nakon što je bio glavni kandidat za igrača godine u Italiji, pretpostavilo se da Iličić ima problema s depresijom što je vrlo ozbiljna bolest, a kod vrhunskih sportaša je češća nego u općoj populaciji. </p><p>Briljantni Slovenac, krajem srpnja je od <strong>Atalante</strong> dobio dozvolu za dopust do daljnjega. Navodno je depresija uzrokovana strašnim scenama kojima je Iličić svjedočio u Bergamu za vrijeme pandemije korona virusa. Golem broj umrlih i zaraženih u tada svjetskom žarištu, ostavio je velike posljedice na veznog igrača Atalante. </p><p>Nakon što se ispostavilo da Iličić boluje od korona virusa, otišao je u Sloveniju svojoj obitelji kako bi se oporavio. Na oduševljenje trenera, igrača i navijača, vratio se nakon tri mjeseca. </p><p>- Svašta se pisalo i govorilo, a jedina istina je da je Josip dobio korona virus i to teži oblik bolesti. Posljedica je bila da je pao u depresiju. Zato se vratio u domovinu kako bi se maknuo od psihoze koja je vladala u Bergamu. Prolazio je kroz groznu situaciju, mislio je da će mu glava eksplodirati. Najvažnije je da se oporavio i da je sada dobro - otkriva kapetan Atalante, <strong>Papu Gomez</strong> za argentinski Tyc Sports.</p>