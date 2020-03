'Nismo mogli slaviti najveći uspjeh jer ne smijemo iz kuće'

Pobjedom nad Valencijom u uzvratu osmine finala Lige prvaka nogometaši Atalante postigli su najveći uspjeh u povijesti kluba. Sve je riješeno praktično odmah na početku utakmice, nakon što je Iličić zabio već u trećoj minuti, i tako prednost od 4-1 iz prvog susreta praktično učinio nedostižnom. Bila je to njegova večer, Atalanta je slavila 4-3, a slovenski Hrvat je zabio čak četiri gola te postao najstariji igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio četiri gola.

Iličić je krajem siječnja proslavio 32. rođendan, ali igra nogomet života, u tekućoj je sezoni u 25 utakmica zabio čak 22 gola! Za uspomenu je uzeo loptu kojom se susret igrao, a suigrači su mu čestitali zajedničkom fotografijom.

- Iličić se doslovno igra nogometa, uživa u njemu i radi nevjerojatne stvari već godinama, a ove sezone pogotovo. Što je stariji, to je bolji, igrač koji bi donio kvalitetu više bilo kojoj momčadi na svijetu - javio nam se Josipov suigrač, hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, koji također igra najbolji nogomet u karijeri i nezaobilazan je kotačić u Gasperinijevom stroju koji melje sve pred sobom.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Pobjedu su igrači Atalante posvetili svojim vjernim navijačima i svim ljudima pogođenim epidemijom korona virusa.

- Pobjeda nam znači jako puno, drago nam je da smo razveseliti dosta ljudi u Italiji, prije svega u Bergamu, koji je jedan od najugroženijih gradova kada je u pitanju korona virus. Pobjedu smo posvetili cijelom gradu koji vodi veliku bitku, trudili smo se donijeti malo radosti i pozitivnih vijesti za sve te ljude i na kraju smo uspjeli. Uz sve to, napravili smo i povijesni uspjeh za klub. Četvrtfinale Lige prvaka za Atalantu je do nedavno bilo nezamislivo.

Na žalost, najveći uspjeh u povijesti kluba Mario Pašalić i Josip Iličić nisu mogli podijeliti sa svojim navijačima, zbog straha od korona virusa Mestalla je bila sablasno prazna.

- Jako čudan je osjećaj igrati pred praznim tribinama, bez navijača, atmosfera je to na koju se teško priviknuti. No tako je kako je, odluku moramo poštovati. Zanimljivo je kako su se domaćini snašli, pa su na velikom ekranu na stadionu puštali snimke svojih navijača s prijašnjih utakmica. Svima nam je žao što taj veliki povijesni uspjeh nismo mogli proslaviti s našim navijačima, kako na samom stadionu, gdje bi ih bilo jako puno, ali i kasnije u Bergamu, gdje bi sigurno bio organiziran doček. No što je tu je, nadam se da će bit uskoro prilike i za zajedničko slavlje.

Serie A je otkazala sve utakmice do početka travnja, nakon toga će biti donijeta odluka što i kako dalje.

- Situacija je ozbiljna, vidim da su neki drugi odlučili da se prvenstvene utakmice igraju bez publike. Ne znam što reći, to je stvar na koju jednostavno ne možeš utjecati, nadam se će se sve skupa završiti što prije i da ćemo se vratiti normalnom životu. Mi smo dobili upute da ne izlazimo iz svojih domova, situacija je ozbiljna i tako treba i postupati. Jedina dva mjesta na kojima boravimo su kuće i trening kamp, gdje za sada nastavljamo normalno trenirati. Pratimo situaciju iz dana u dan i čekamo novosti, kao i svi drugi.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Četvrtfinale Lige prvaka fenomenalan je uspjeh, no u Atalanti vjeruju da tu njihov put neće završiti.

- Kad smo već tu, zašto ne probati otići i dalje. Sada me svi pitaju koga bih želio u četvrtfinalu. Iskreno, nisam uopće o tome razmišljao, nemam posebnih želja, koga god izvučemo momčad je koja je među osam najboljih u Europi u ovom trenutku, što znači da ima strašnu kvalitetu. Tko god dođe bit će težak protivnik, ali jednako tako, tko god dođe mi ćemo ga spremni dočekati.

Za desetak dana najavljeno je okupljanje reprezentacije uoči puta u Katar na prijateljske utakmice sa Švicarskom i Portugalom krajem ožujka. No još uvijek nije poznato hoće li i one biti odgođene, odnosno, kako će reprezentativci koji igraju u Italiji, među kojima je i Mario, doći na okupljanje kada su granice zatvorene, a svi koji dolaze moraju u karantenu.

- Nadam se da će se situacija smiriti što prije i da neće biti nikakvih odgoda reprezentativnih okupljanja. Zadnji put smo bili na okupu u studenom prošle godine, prošlo je već jako puno vremena i bilo bi šteta da propustimo ovu priliku. Ali zdravlje je uvijek ispred svega, tako da u skladu s tim treba i postupati. Pratit ćemo razvoj situacije i čekati nove vijesti onih koji su bolje upućeni u cijelu situaciju i koji su zaduženi da brinu o svima nama - zaključio je Pašalić.