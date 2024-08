Zašto Jokić nikada ne ide na more? 'Njega zanima dobra hrana, dobri ljudi i - konji'

Igrao je briljantno na Olimpijskim igrama i pokazao zašto je trostruki MVP NBA lige. Srbiji je donio broncu, a sebi priskrbio titulu najboljeg strijelca turnira. Proslavio je uspjeh sa suigračima, pjevali su i nazdravljali u jednom pariškom restoranu pa su gotovo pijani se pojavili na dodjeli medalja. Već sljedeći dan bio je u Beogradu i gledao utrku konja u rodnom Somboru.

Pokretanje videa... 00:30 Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

To je Nikola Jokić. Jedan od najboljih košarkaša na svijetu i potpuno atipična sportska zvijezda koja se ne voli eksponirati u javnosti i pasti pod utjecaj svega što nosi status zvijezde. Njemu je košarka zabava i ljubav, a sve ostalo spada pod njegov privatni život i voli kada je to netaknuto.

Pred njim je nastavak godišnjeg odmora do početka nove sezone NBA lige, a najviše ga voli provesti u svom Somboru, u društvu svojih najmilijih i naravno jašući konje, životinje koje su mu posebno drage. Njegov otac vlasnik je konjičkog kluba i tu ljubav prenio je na svog sina. I zato gotovo nikada nećete vidjeti Nikolu kako krstari morem i uživa na luksuznim destinacijama. Iza slave i silne pozornosti koja ga vječito prati, krije se jedan sasvim običan čovjek.

Sombor: Košarkaš Denver Nuggetsa Nikola Jokić stigao je na utrku konja | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Nikola dok je u Somboru pored druženja i brige o svojim konjima, uživa u rekreativnim aktivnostima. Igranje tenisa, plivanje u bazenu, pecanje, odlazi i često na vikendicu. Nas dvojica volimo spremati hranu, jako mu znači da bude okružen ljudima koje voli. Pored nas se osjeća komforno isključivo na taj način - rekao je za srpske medije njegov kum Nebojša Vagić.

Pritisak i svjetla reflektora prate ga kroz cijelu karijeru pa mu je Sombor jedina prilika da se odmakne od svega i bude kao i svi drugi. I to je njegova hrana, to je ono što ga opušta i odmara od velikog pritiska kojeg donosi status najboljeg košarkaša na svijetu.

Foto: Evelyn Hockstein

- Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vrijeme ići na rafting, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, bilo to na Dunavu, rijeci Tari ili su to planine. To su aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko - dobra hrana, dobri ljudi, konji - sažeo je njegov kum.

Foto: Arena Sport/screenshot

Jokić je jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu. Godišnje mu na račun sjedne 55 milijuna dolara, a od 2028. godine moći će potpisati ugovor koji će mu donijeti čak 400 milijuna dolara! Bez obzira na cifru, on i dalje živi životom običnog čovjeka.