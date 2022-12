Zašto Marokanci imaju najbolju atmosferu u Dohi? Za sve je kriv neobičan potez njihova saveza

Da imamo mogućnost kupiti 50.000 ulaznica, u subotu bi na stadionu bilo 50.000 naših navijača, a da se igra negdje bliže, bilo bi ih i 100.000, kazao nam je nakon poraza od Francuske marokanski novinar Abdelilah Mouhib.

Svi koji su gledali utakmice Maroka znaju da ne pretjeruje, jer osim Argentine, Maroko na ovom Svjetskom prvenstvu ima najbrojniju i najglasniju podršku. A razlog tome je vrlo jednostavan, Marokanski nogometni savez za utakmice u skupini otkupio je od Fife po 12 tisuća ulaznica i besplatno ih podijelio navijačima, a za utakmice nokaut faze između tri do pet tisuća ulaznica.

Dodatnu potporu dala im je marokanska vlada koja je organizirala brojne čarter letove uz povlaštenu cijenu povratne karte od svega 500 eura. Rezultat toga vidi se na tribinama, odakle Marokancima stiže glasna podrška, a uz njih su i navijači ostalih arapskih i afričkih zemalja.

Foto: Tom Weller/DPA

- Hvala im na velikoj podršci svih koji su došli u Katar navijati za nas ili ovdje žive, a podržavaju nas i iskoristio bih priliku da im se ispričam za poraz od Francuske. Uoči početka Svjetskog prvenstva nitko nije ni sanjao, kamoli očekivao da ćemo otići ovako daleko, do polufinala, ali nadam se da ćemo u subotu slaviti i usrećiti sve navijače - kazao je branič Maroka Badr Benoun i dodao:

- Očekuje nas utakmica u kojoj ne razmišljamo o suparniku nego samo o tome kako ćemo osvojiti treće mjesto i brončanu medalju te se upisati u povijest. Ne zamaramo se time tko je s druge strane, razmišljamo samo o trećoj poziciji i da na taj način okončamo ovu lijepu priču na SP-u. Nama ovo jako puno znači, potvrđuje to i da su četvorica mojih suigrača u polufinalu nastupili ozlijeđeni, ali su stisnuli zube i igrali za naš grb, dres, zastavu i cijeli marokanski narod. Ima puno navijača na tribinama, ne štede glasove da nas podržavaju, a osvajanje bronce je najbolji način da im zahvalimo. Cijenimo hrvatske nogometaše, oni imaju srebro iz Rusije, ali mi ćemo, nadam se, ovog puta biti iznenađenje kao što su oni bili u Rusiji.

Marokanci su ponosni na uspjeh, ali su svjesni da ih protiv Hrvatske čeka teška utakmica, u prvom redu zbog velikog broja ozlijeđenih igrača.

- Utakmica za treće mjesto će biti jako teška za nas, pogotovo mentalno, imamo jako puno ozlijeđenih i umornih igrača i u ovom trenutku sam blizu odluci da dam priliku igračima koji do sada nisu igrali na Svjetskom prvenstvu, a zaslužili su to zbog načina na koji podržavaju momčad. Moramo pronaći idealnu kombinaciju igrača koji će odigrati odličnu utakmicu i osvojiti treće mjesto - kazao je izbornik Walid Regragui, koji je i protiv Francuza imao problem kako sastaviti početnu postavu:

Foto: BRUNO FAHY

- Čekali smo do zadnjeg trenutka, trebali smo zaigrati s tri igrača u zadnjoj liniji pa smo mijenjali u zadnji čas, željeli smo da naš kapetan Romain Saiss zaigra od prve minute, ali on i Nayef Aguerd su imali virozu, kasnije se Roman i ozlijedio... Krenuli smo s trojicom u zadnjoj liniji, ali kad je Roman bio prisiljen izaći zaigrali smo s četvoricom. Možda je i to jedan od razloga zbog kojih smo utakmicu počeli nešto slabije. Ali ponosni smo na sve što smo napravili, vjerujem i da su kralj i cijeli marokanski narod ponosni na nas jer smo igrali sa srcem i mali detalji dijelili su nas od toga da mi ne igramo utakmicu za zlato. Nemamo se čega sramiti, bili smo jako blizu i na sjajan način smo predstavili marokanski i afrički nogomet u cijelosti, što je jako važno, jer mi ovdje predstavljamo cijeli kontinent.

Jedan od onih koji bi mogli dobiti priliku je i mladi Anass Zaroury, koji čeka svoj prvi nastup.

- Već smo igrali protiv Hrvatske, to je veliki suparnik, oni su na prošlom SP bili u ovoj fazi gdje smo mi sada. Imaju dosta iskusnih igrača, igraju jako dobro. Ona prva utakmica bila je odlična za obje momčadi, uzeli smo po bod koji nam je pomogao da idemo dalje. To je ljepota nogometa, nikada ne znaš što će koja momčad napraviti, moraš biti fokusiran na svakoj utakmici, bez obzira s kim igraš. Vjerujem da nas opet čeka teška, ali zanimljiva utakmica - kazao je mladi Zaroury, koji jako cijeni hrvatske nogometaše, ali vjeruje u svoju momlčad, bez obzira što će imati dan manje za odmor i pripremu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Luka Modrić je sjajan, iskusan igrač, ali nije Hrvatska samo on, cijenimo i ostale igrače koji redom igraju u velikim europskim klubovima i napravili su sjajne karijere. Moji suigrači su umorni, imamo i ozlijeđenih, ali bit ćemo svježi i spremni za utakmicu koja nam puno znači. Nadam se našoj pobjedi.

Golman Amhed Reda Tagnaouti tvrdi da je poraz od Francuza zaboravio čim je utakmica završila.

- Otkad je sudac svirao kraj utakmice razmišljamo samo kako pobijediti Hrvatsku i osvojiti treće mjesto. To je jedino što nas zanima. Sretan sam što smo ušli u polufinale, ali bez obzira na snagu našeg suparnika mi želimo otići kući s pobjedom i brončanom medaljom. Večeras smo svi plakali nakon poraza od Francuske, ali za nas prvenstvo nije gotovo, moramo pobijediti u utakmici za treće mjesto, moramo dati marokanskom narodu najljepši poklon i zahvalu za veliku podršku koju nam daju. Mi smo njihov ponos, ali i oni su naš ponos.

Zadnji je iz svlačionice izašao kapetan Romain Saiss.

- Pokušao sam stisnuti zube i zaigrati, ali jednostavno nisam mogao, morao sam izaći. Kako sada stvari stoje neću moći igrati ni u utakmici za treće mjesto. Znao sam da postoji opasnost od ozljede, ali morao sam kao kapetan pokazati svojim primjerom da i u takvoj situaciji moraš dati sve od sebe. Nisu važni pojedinci nego momčad, ovdje imamo 26 igrača koji mogu igrati, i siguran sam da će izbornik protiv Hrvatske dati priliku onima koji su manje igrali, i koji su odmorni i svježi. Vrijeme je da teret podnesu i ostali koji mogu dati više jer su odmorni - kazao je kapetan Maroka.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Veliki uspjeh reprezentacije dao je krila onima koji smatraju da je Marokanski savez napravio sjajan potez kad je smijenio Halilhodžića i angažirao Regraguija.

- Vahid je komlicirana osoba. Uopće nije pričao s nekim igračima poput Hakimija, Ziyecha, Mazraouija... a tako ne možeš voditi momčad. Dosta problema je bilo i u odnosima s navijačima, koje je vrijeđao na bosanskom jeziku, misleći valjda da nitko neće saznati što to govori. On je takav, odličan trener koji je prvi dao priliku Ambaratu i Ounahiju, našim najboljim igračima na Svjetskom prvenstvu, ali gdje god je radio bi je u sukobu. Slične probleme imao je u Japanu i u Obali Bjelokosti, on jednostavno ne poštuje zemlju u koju je došao raditi - kaže nam kolega Mouhib.

Maroko je tijekom cijelog turnira odigro sjajno, nitko ih nije nadigao, pa čak ni Francuzi. Maroko će biti opasna suparnik Hrvatskoj, i to ne samo Hakimi i Ziyech kako smo mislili uoči prve utakmice, nego prije svih veznjaci Amrabat i Ounahi koji su držali sredinu terena. Marokanci igraju čvrsto, na rubu prekršaja, jako teško primaju golove i imaju fantastičnu podršku s tribina. Nama pak na ruku ide to što su Vatreni iskusniji, jedan dan odmorniji te što je najvažnije svi su zdravi, za raliku od Maroka koji ima dosta ozliješđenih igrača....

