Zašto se Bayern drži Flicka? Jer je ukinuo Kovačeva pravila

Bavarcima se sviđa rad Hansa Flicka, iako je Bayern izgubio protiv Bayer Leverkusena (2-1) i Borussije Mönchengladbach (2-1). Kao i navijači, vjeruje mu i uprava kluba.

- Posljednju utakmicu igramo 21. prosinca, stoga ćemo ove subote ili nedjelje sjesti i donijeti konačnu odluku. Naša je tendencija zadržati Hansija na trenerskoj poziciji - rekao je šef Bayerna, Karl-Heinz Rummenigge (64).

Flick je u svome radu promijenio i neka Kovačeva pravila, među kojima je i to kada se dolazi na trening i gdje se spava prije utakmice. Naime, Kovač je inzistirao da se igrači okupljaju sat i pol prije treninga, dok je Hansi to smanjio na samo sat vremena, a uz to je Niko igrače i prije domaćih utakmica okupljao na spavanju u hotelu, dok Hansi s momčadi razgovara te odluči je li potrebno spavanje u hotelu prije domaće utakmice.

Sama atmosfera na treninzima je opuštenija. Hansi igračima detaljno objašnjava što im je činiti i što on od njih očekuje. "Treninzi liče na one Pepa Guardiole", kaže SportBild. Flick se koncentrira na igru s loptom i bez nje jednako, a igračima nudi rješenja. Tako to, prema onome što piše SportBild, nije radio Hrvat. Sve to, njemački list vidi kao razlog zašto se Bayern drži Hansija Flicka.