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Zašto su zastave ostale u zraku? Fifa je promijenila protokol za utakmicu Saudijaca i Urugvaja

Piše Josip Tolić,
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Zašto su zastave ostale u zraku? Fifa je promijenila protokol za utakmicu Saudijaca i Urugvaja
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Foto: Paul Childs/REUTERS

Del Piero je promijenio ceremoniju, ali Saudijska Arabija je sve zaustavila: zbog svetog natpisa njihova zastava nije smjela na tlo, pa je i Urugvajska morala u zrak

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Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, Kanadu i Meksiku donijelo je novi protokol po kojemu svih 26 igrača reprezentacija stoje oko centra tijekom intoniranja himni, a ne kao dosad samo prvih 11, uz razvlačenje 40-metarskih zastava, što stvara vizualni spektakl za gledatelje na stadionima i pred TV-om. Za sve je zaslužan Alessandro Del Piero, koji je to prije nekoliko mjeseci zatražio pod predsjednika Giannija Infantina, jer su svi igrači dio iste momčadi, a on je to prihvatio.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay
Foto: Paul Childs

No jedna utakmica ipak je imala nešto drugačiji protokol, ona između Saudijske Arabije i Urugvaja (1-1) odigrana na stadionu Hard Rock u Miamiju. Umjesto da ekipa spusti zastave na travnjak nakon što ih je smjestila na predviđeno mjesto, držala ih je u zraku. To dakako nije bilo slučajno.

Sažetak utakmice Saudijska Arabija - Urugvaj pogledajte OVDJE.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay
Foto: Paul Childs

Saudijski zakoni, naime, strogo brane da se zastava polaže na tlo ili na vodu jer sadrži islamsku ispovijest vjere, šehadet. Ispisan kaligrafskim pismom tulut, na zastavi stoji natpis: "Nema boga osim Boga; Muhamed je Božji poslanik". Kako se jedna strana terena ne bi razlikovala od druge, Fifa je odredila da i zastavu Urugvaja također drže odignutu tijekom intoniranja himni. Na svim drugim utakmicama zastave su položene na tlo.

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