Del Piero je promijenio ceremoniju, ali Saudijska Arabija je sve zaustavila: zbog svetog natpisa njihova zastava nije smjela na tlo, pa je i Urugvajska morala u zrak
Zašto su zastave ostale u zraku? Fifa je promijenila protokol za utakmicu Saudijaca i Urugvaja
Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, Kanadu i Meksiku donijelo je novi protokol po kojemu svih 26 igrača reprezentacija stoje oko centra tijekom intoniranja himni, a ne kao dosad samo prvih 11, uz razvlačenje 40-metarskih zastava, što stvara vizualni spektakl za gledatelje na stadionima i pred TV-om. Za sve je zaslužan Alessandro Del Piero, koji je to prije nekoliko mjeseci zatražio pod predsjednika Giannija Infantina, jer su svi igrači dio iste momčadi, a on je to prihvatio.
No jedna utakmica ipak je imala nešto drugačiji protokol, ona između Saudijske Arabije i Urugvaja (1-1) odigrana na stadionu Hard Rock u Miamiju. Umjesto da ekipa spusti zastave na travnjak nakon što ih je smjestila na predviđeno mjesto, držala ih je u zraku. To dakako nije bilo slučajno.
Sažetak utakmice Saudijska Arabija - Urugvaj pogledajte OVDJE.
Saudijski zakoni, naime, strogo brane da se zastava polaže na tlo ili na vodu jer sadrži islamsku ispovijest vjere, šehadet. Ispisan kaligrafskim pismom tulut, na zastavi stoji natpis: "Nema boga osim Boga; Muhamed je Božji poslanik". Kako se jedna strana terena ne bi razlikovala od druge, Fifa je odredila da i zastavu Urugvaja također drže odignutu tijekom intoniranja himni. Na svim drugim utakmicama zastave su položene na tlo.
Every nation’s flag on the ground… except one.— Stadium Astro 🇲🇾 (@stadiumastro) June 16, 2026
🇸🇦 Saudi Arabia’s flag follows special rules, honoring faith at the World Cup. 🇺🇾 Uruguay’s flag, lifted to keep it balance during the pre-match ceremony.#WC2026 pic.twitter.com/ujpTVqTcNZ
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