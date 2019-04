Zastrašujući Dean: Pokazao je 100. crveni karton u Engleskoj

Mike Dean (50) je prvi sudac u povijesti koji je pokazao 100 crvenih kartona u Premier ligi.

Prije 18 godina Dean je isključio Nolberta Solana na utakmici Newcastlea i Ipswicha, a u utorak je jubilarno 100. isključenje zaradio kapetan Manchester Uniteda Ashley Young na utakmici protiv Wolverhamptona.

United je izgubio 1-2, a bez Younga su igrali od 57. minute jer je u samo pet minuta razmaka zaradio dva žuta kartona.

Mike Deana debelo 'šiša' svoje kolege suce u Premier ligi po isključenjima. Najbliži mu je sada već umirovljeni Phil Dowd koji je do 2016. godine u svlačionicu poslao 67 igrača.

A piece of Premier League history is made as Ashley Young becomes the 100th player to be sent off by Mike Dean! pic.twitter.com/zIHVh3hBBJ