Na današnji dan 2011. godine preminuo je legendarni hrvatski nogometaš i trener Tomislav Ivić. Bio je čovjek koji je cijelu nogometnu karijeru proveo u Splitu i Hajduku, a u godini kada je Hajduk proslavio svoju 100. obljetnicu sve je zatekla tužna vijest da je šjor Ivić preminuo netom prije 78. rođendana.

Bio je bolestan. Bolovao je od dijabetesa i svi znakovi pokazivali su da neće još dugo... Nažalost, dogodilo se neizbježno i najtrofejniji trener ovog prostora zauvijek je zaklopio oči u bolnici na splitskim Firulama.

Više od tisuću ljudi došlo je na posljednji ispraćaj, a svoj tekst zahvale i sjećanja Iviću u čast napisali su Gazzetta dello Sport, La Repubblica, njemački RTL, portugalski O Jogo, Fifina službena stranica...

Dirljiv govor na oproštaju legendarnom šjor Ivanu održao je Ivica Šurjak.

- Bili smo mladi i bili smo obitelj, a ti si bio naš otac. Naučio si nas kako da pobjeđujemo, ali ne samo u nogometu, već i u životu - rekao je između ostaloga Šurjak.

Bio je nogometni mag, stručnjak, znalac, osvojio je 15 važnijih trofeja, a vodio je klubove iz 14 država i četiri nacionalne reprezentacije. Osvajao je prvenstva i kupove u šest država (Jugoslavija, Nizozemska, Belgija, Portugal, Španjolska, Francuska), a osvojio je šest nacionalnih prvenstava (tri s Hajdukom i po jednom u Portugalu, Nizozemskoj i Belgiji).

Vodio je Dinamo i Hajduk, Porto i Benficu, PSG i Marseille, Fenerbahče i Galatasaray, Anderlecht i Standard. Teško će se u nogometu opet pojaviti trener koji će u pet država sjediti na klupi najvećih rivala i u svakom od njih biti jednako cijenjen.

- Pa to vam je dokaz Ivićeve veličine. Vi niste svjesni kakvog ste čovjeka izgubili - rekao je tada Safet Sušić pa nastavio:

- On je bio najveći trener koji me vodio. Imao sam sreću da sam mogao upijati to znanje, pa danas nešto mogu prenijeti svojim igračima. Tomislav je bio čovjek ispred svog vremena. Prije 20 godina znao je kakav će se nogomet igrati danas.

Hajduk i nogomet 24 sata na dan

Jer s Hajdukom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije onda kada su svi osvajatelji bili iz glavnih gradova. Hajduk je postao prvi koji je osvojio prvenstvo, a da nije bio iz glavnog grada. Sve zasluge idu Ivićevom "nizozemskom totalnom nogometu" kojeg je uveo u hrvatski nogomet.

Popularni "Mali Napoleon" bio je karakter i nogometni genij, kojeg nije zanimala nogometna slava. Neki bi rekli, bio je i pomalo autističan kada je u pitanju nogomet.

- U nogometu se pojave tisuće i tisuće trenera, a rijetki su oni koji promjene nogometnu filozofiju poput Ivića. On nije je bio čovjek koji je samo trenirao i vodio momčad, on je živio nogomet 24 sata na dan. Njegovo ime će uvijek zlatnim slovima ostati upisano u povijesti našeg i svjetskog sporta - kazao je Slaven Bilić.

A sjeća ga se i Šime Luketin.

- Pamtim kako je Ivić na dugim putovanjima autobusom uvijek imao rječnik i učio je engleski jezik, a u džepu je stalno nosio kovanice pomoću kojih je nama igračima prezentirao taktički način na koji ćemo igrati - prisjetio se nekad igrač, danas direktor banke.

Gdje god je trenirao, postizao je uspjehe, osvajao trofeje i ostavljao dubok trag. Stan Tomislava i Regine Ivić prepun je Tomislavovih slika, trofeja, zahvalnica...

- Kad su ovdje bili ljudi iz Barcelone, rekli su kako ovoliku zbirku nemaju ni neki klubovi. Gdje god da smo išli, Braco je bio cijenjen i poštovan. Imao je sposobnost priviknuti se na svačiji mentalitet - ispričala nam je njegova udovica Regina Ivić, za koju je odnos čelnika Hajduka ostao bolna točka:

- Svugdje su ga cijenili, a u Hajduku najmanje. Već sam rekla da je Hajduk ‘kugina kuća’, a to mislim i danas. Tim grabežljivcima koji su godinama u Hajduku punili džepove Braco je smetao jer je bio pošten i želio je najbolje za klub. Grabežljivci su otišli, a više se nema što ni uzeti - oštra je gospođa Regina:

- Hajduku je dao sve, osvojio je sve, a oni su jedva čekali da ode iz kluba.

Iako Tomislava nema već godinu dana, svakodnevno je zovu njegovi bivši igrači, kolege, prijatelji. Ipak, ostala je velika praznina...

- Teško mi je jer mi fali moj muž. Evo vidite, tu su njegove slike, plakete, trofeji... Kuća je puna njega, a njega nema...

Je li najveći?

France Football uvrstio ga je među 50 najboljih svjetskih trenera svih vremena. Kao jedinog Hrvata, na 42. mjesto. Ispred Luisa Aragonesa, Otta Rehhagela, Raymonda Goethalsa, Marcela Bielse, Antonija Contea, Franza Beckenbauera koji nije ni ušao među 50... I kao jedinog trenera s ovih prostora.

U reprezentaciji, kažu, nije baš mogao skupa s Ćirom, iako je to bila ideja, da skupa vode "vatrene". Ipak su bili previše različiti, tako da mu u izborničkoj karijeri ostaje samo pobjeda u Palermu nad Italijom 2-1. U utakmici koju je vodio jer je Ćiro bio kažnjen zbog incidenta na utakmici Auxerrea i Dinama.

- Bio je najveći trener u povijesti Hrvata. Ne govorim to zbog one 'sve najbolje o pokojniku', već jer to mislim, a to pokazuju i njegovi rezultati. Uvijek smo bili prijatelji, nikad s njim nisam bio u konfliktu jer je bio zaj... - rekao je u svom stilu Ćiro.

Ali zato mu je klupska trenerska karijera gotovo besprijekorna.

Bio je nogometna avangarda, tvoran šampionskoga Hajduka iz 70-ih, s kojim je triput bio prvak Jugoslavije i osvojio je četiri Kupa. A potom je bio prvak u još tri države, osvojio još tri vrlo ozbiljne lige, s Ajaxom, Anderlechtom i Portom. Dok je s Portom osvojio i Kup i Uefin superkup, a s madridskim Atleticom španjolski Kup.

Imao je važnu ulogu i u Marseilleu, negdje mu se piše i naslov prvaka Francuske, iako te sezone nije dočekao na klupi zadnje kolo.

Zato tko kaže da je Šjor Ivan najveći hrvatski trener ikad - nije pogriješio.

‘Prijetnja’ Partizanu i Zvezdi

U Beogradu su ga pitali: ‘Gospodine Iviću, dokad mislite dolaziti ovamo i uzimati bodove Crvenoj zvezdi i Partizanu?’

- "Znate što, ne samo da ćemo vam uzimat bodove nego ćete zatvarati prozore od straha kad bude dolazio Hajduk", odgovorio im je - prisjetila se Regina Ivić.

Legendarni Hajdukov trener 2009. primljen je u Kuću slave splitskog sporta s jednim od najvećih splitskih košarkaša Damirom Šolmanom, teniskom legendom Nikolom Pilićem i rukometašicom Dragicom Mijač-Palaversom novi su članovi Kuće slave splitskog sporta.

- Počašćen sam izborom među besmrtnike splitskog sporta, pogotovo zato što je to izbor ljudi iz moje sredine. A znate kako se kaže: najteže je biti priznat u svojem gradu i svojoj sredini. To sam na svojoj koži osjetio nebrojeno mnogo puta - govorio je Ivić.

