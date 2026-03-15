Zatvorili Zimske paraolimpijske igre! Smetiško nosila zastavu

Službenim gašenjem paraolimpijskog plamena na milanskom Arco della Pace i na Piazza Dibona u Cortini d'Ampezzo i službeno su zatvorene 14. zimske paraolimpijske igre na kojima je nastupilo rekordnih 612 sportaša iz 56 zemalja, među kojima i petero hrvatskih predstavnika.

Hrvatske boje u Cortini branili su Dino Sokolović, Lucija Smetiško te Karla Kordić i njezin brat Petar u paraalpskom skijanju, te Bruno Bošnjak u parasnowboardu.

Najuspješniji su bili Kinezi sa 44 medalje pri čemu 15 zlatnih, dok su hrvatski parasportaši ostali bez odličja. Hrvatska je tako ostala na dvije medalje osvojene 2018. u korejskom Pyeonchangu, gdje je Sokolović slavio u sjedećem slalomu, dok je Bošnjak na istim Igrama osvojio broncu u parasnowboardu u disciplini banked slalom.

Osim po rekordnom broju sudionika, te obilježavanju 50. godišnjice prvih zimskih POI održanih u švedskom Ornskoldsvik, Igre Milano Cortina obilježio je i nastup ruskih i bjeloruskih sportaša pod njihovom zastavom i himnom i to prvi put nakon Sočija 2014. godine.

Svečanost otvaranja održana je u Stadio Olimpico del Ghiaccio, olimpijskoj dvorani za curling u Cortini. Sa svojom izvanrednom olimpijskom tradicijom, "kraljica Dolomita" bila je idealno mjesto za pisanje posljednjeg poglavlja Milano Cortine 2026. Upravo je ovdje, 1956. godine, Italija doživjela čaroliju svojih prvih Zimskih olimpijskih igara. Od tada Cortina stoji kao "svjetionik", gdje se zimski sportovi, kultura i priroda spajaju u jedno.

"Olimpico del Ghiaccio živi je simbol olimpijske povijesti i međunarodnog prestiža Cortine. Izgrađen za Igre 1956. godine, danas stoji kao most između tradicije i budućnosti spojene u istom zagrljaju leda i svjetlosti slaveći sport, uključivost i ljepotu krajolika domaćina," navode organizatori.

Foto: Tyler McFarland/REUTERS

Večer pod nazivom "Talijanski suvenir" osmislili su Angelo Bonello i Francesco Paolo Conticello iz Casta Diva Art & Showa, slaveći legendarnu olimpijsku i paraolimpijsku avanturu u Italiji.

"Talijanski suvenir je emocija koja ostaje urezana u sjećanje, fotografija za uspomenu koju ćete ponijeti sa sobom kada se svjetla ugase. To je trenutak kada svaki izazov, svaki pad, svaka pobjeda i svaki poraz postaju zajednička uspomena. Nakon napornog rada, predanosti i natjecanja, vrijeme je da prepoznamo da smo svi dio iste priče: sportaši, volonteri, gledatelji i osoblje. U srcu svega su sportaši, ali još više ljudska bića. Njihovo putovanje, njihov uspon, njihova sposobnost da ograničenja pretvore u postignuća," pojasnili su autori.

Cortina i Dolomiti pretvoreni su u živopisnu pozadinu, blistavu razglednicu koja prikazuje talijansku ljepotu kroz umjetnost, svjetlo i glazbu. Svaki čin je "suvenir" koji se nosi kući: pahuljica koja se taloži u sjećanju, snježna kugla koja sadrži san, razglednica koja zauvijek bilježi jedinstveni trenutak.

Na svečanostima zatvaranja nema mimohoda sportaša, već su paraolimpijci i prije službenog početka programa zauzeli svoja mjesta na tribinama kako bi mogli pratiti cijeli show. No održan je defile zastava, a hrvatsku je nosila paraskijašica Lucija Smetiško. Tijekom ceremonije otvaranja u Veroni zastave sudionika nosili su volonteri, dok su na zatvaranju tu čast ipak dobili sportaši.

Uoči same svečanosti organizatori su objavili da niti jedna zemlja "formalno" ne bojkotira ceremoniju zatvaranja u znak prosvjeda zbog toga što je ruskim sportašima dopušteno natjecati se pod vlastitom zastavom. Svečanost otvaranja u Veroni službeno su bojkotirale Ukrajina, Češka, Estonija, Finska, Latvija, Litva i Poljska. Od ovih sedam zemalja samo je Finska imenovala nositelja zastave za nedjeljni završni događaj, dok su ostale nosili volonteri.

Uslijedilo je spuštanje paraolimpijske zastave nakon čega su je zamjenica gradonačelnika Milana Anna Scavuzzo i gradonačelnik Gianluca Lorenzi, predali predsjedniku Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) Andrewu Parsonsu. On ju je zatim povjerio idućim domaćinima, predsjednicima francuskih regija Provansa-Alpe, Azurna obala i Auvergne-Rhone-Alpes, Renaudu Muselieru i Fabriceu Pannekouckeu. Iduće ZPOI održat će se 2030. u francuskim Alpama.

Predsjednik Organizacijskog odbora ZOI i ZPOI Milano Cortina, Giovanni Malago je u svom govoru istaknuo kako su ovo bile "narodne Igre, stvorene za narod".

- Pravi duh igara može se vidjeti na licima, emocijama i entuzijazmu sportaša i trenera, volontera i milijuna ljudi koji su svojom strašću osvijetlili naša sjajna mjesta. Njima ide naša najiskrenija zahvala. To su bile zaista narodne Igre, stvorene za narod. Igre sporta i zajedničkog identiteta, prijateljstva i poštovanja. I ne bi mogao biti bolji način da ih zaključimo nego ovim slavljem paraolimpijskih vrijednosti. Arene ispunjene oduševljenim gledateljima i ljubav koja je pratila paraolimpijske prvake dokaz su njihove izvanredne moći: snage da inspiriraju pozitivne promjene u društvu - kazao je Malago.

Predsjednik IPC-a Andrew Parsons je dodao kako su ovo bile "najveće i najljepše Zimske paraolimpijske igre s više sportaša, više nacija, više žena i više globalnog prijenosa i digitalne pokrivenosti nego ikad prije."

Posebno se zahvalio volonterima, kojih je na OI i POI bilo oko 18.000.

"Bili ste fantastični volonteri. S vašim očima u obliku srca, vašim uzbuđenjem, vašom energijom i blagošću, primili ste svijet koji je u Italiji i podržavali sportaše i gledatelje."

Predsjednik IPC-a se zahvalio i paraolimpijcima poručivši im da su se izdigli iznad pritiska i globalnih napetosti.

"Uzdigli ste se iznad pritiska, očekivanja i globalnih napetosti kako biste fokus zadržali tamo gdje mu je mjesto: na sebi i svom sportu. Pokazali ste da je izvrsnost univerzalna i da odlučnost ne poznaje granice. Promjena počinje sa sportom i prava snaga ovih Igara nadilazi natjecanje," poručio je.

"Možda i najveće nasljeđe ovih Igara je promjena u percepciji koju su stvorili paraolimpijci. Kada je svijet gledao skijaša kako se spušta niz planinu ili paraolimpijski hokejaški tim kako se bori na ledu, nešto se promijenilo. Stari stereotipi su izblijedjeli. Pojavile su se nove mogućnosti. Djeca s invaliditetom vidjela su uzore koji izgledaju poput njih u žestokoj konkurenciji na najvišoj razini sporta," dodao je Parsons i službeno zatvorivši Igre.

Svečanosti zatvaranja je trebala prisustvovati i talijanska premijerka Giorgia Meloni, međutim nije mogla stići do Cortine d'Ampezzo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su spriječili njezin prijevoz helikopterom.

Posljednja razglednica bilo je "grand finale", talijanski bend Plante Funk. Bio je to posljednji suvenir koji treba spakirati prije povratka kući. "Zbogom, Cortina!"