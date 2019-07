Završena Sturridgeova drama, Lucci se sigurno vratio kući...

Danierl Sturridge (29) 'digao je na noge pola Los Angelesa' nakon što su mu provalili u stan i ukrali psa. Nakon samo dan potrage, njegov je pomeranac Lucky Lucci sretno vraćen kući.

Kako prenose tamošnji mediji, policija je potvrdila da su pronašli psa nakon što im je dojavljena njegova lokacija. Mališan je bio na sigurnom i Sturridge je potvrdio kako je to njegov pomeranac. Pretpostavlja se da ga je vratio samoprozvani hip hop umjetnik Killa Fame koji se javio na Twitteru sa slikama psa.

Na slikama koje je postavio bio je dječak koji je u rukama držao pomeranca. Pretpostavlja se da je to Lucci, no to nije potvrđeno. Neki smatraju kako je to samo 'bolesna' zezancija samoprozvanog umjetnika.

Podsjetimo, engleskom nogometašu ovog je ljeta istekao ugovor sa Liverpoolom i trenutno je u potrazi za klubom. Otišao je u svoju kuću u Los Angeles, tamo ostavio stvari i psa na dva sata, a po povratku ga je dočekalo neugodno iznenađenje. Nogometaš se nikako nije mogao pomiriti s nestankom psa i pokušava napraviti sve da ga vrati.

- Uzeli su mi psa i dvije ili tri torbe iz kuće. Preskočili su ogradu, pa vidite, moja majica je na podu. Tko god je imao 'muda' da to napravi neka mi samo vrati psa, platit ću mu. Samo ga nemojte prodati nekome drugome, platit ću više od bilo koga. Organizirajte to kako želite, platit ću koliko treba - zavapio je još jednom Sturridge na svom Instagramu, a kasnije i pojasnio kako je za psa spreman platiti 30 000 funti.

Na njegovu sreća, istraga za psom je uspješno završena, ali torbe sa robom vjerojatno nikad ne će dobiti natrag. Nogometaš naprosto obožava svog pomeranca te mu je napravio i Instagram profil.