DIVLJA LIGA 2025.

Završila Divlja liga: FUN H2O obranio prošlogodišnji naslov, upisali se u povijest Dubrovnika

Piše Hrvoje Tironi,
Završila Divlja liga: FUN H2O obranio prošlogodišnji naslov, upisali se u povijest Dubrovnika
Dubrovnik: Pobjednici Divlje lige 2025., FUN H2O Mlini je obranio naslov | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Pobjedniku turnira pripale su i sve pojedinačne nagrade, najbolji vratar turnira je Petar Krkić, najbolji igrač Ivan Begović, a najbolji strijelac Toni Paskojević...

Proteklih dana završeno je još jedno izdanje vaterpolske Divlje lige. Jedno od najpoznatijih amaterskih sportskih natjecanja u Hrvatskoj opet je oduševilo cijeli Dubrovnik, a na ovogodišnjem turniru nastupilo je 17 momčadi. Divlja liga se održavala na pet terena, u Dančama, Šuliću, Zatonu, Mlinima i Porporeli, sve je započelo još 7. kolovoza, dok se finalni dan održao u staroj gradskoj luci.

Momčad FUN H20 je po drugi put u nizu osvojila naslov, u ovogodišnjem finalu su s 11-6 bili bolji od Elite. I tako postali tek četvrta momčad u povijesti Divlje lige koja je obranila titulu. Također, sve su pojedinačne nagrade završile u njihovim rukama, najbolji vratar prvenstva je Petar Krkić, najbolji igrač Ivan Begović, a najbolji strijelac je Toni Paskojević.

Dubrovnik: Pobjednici Divlje lige 2025., FUN H2O Mlini je obranio naslov | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kokoti su u dvoboju za treće mjesto svladali Porporelu 7-4, tako i četvrtu godinu u nizu završili Divlju ligu s medaljom oko vrata. Ta je momčad 2022. bila zlatna, 2023. godine srebrna, a onda su nanizali dvije bronce. Finalni dan pratilo je više od 1000 navijača, brojni turisti ostali su oduševljeni svime što nudi Divlja liga.

Pokale i medalje trima najuspješnijim sastavima uručili su zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović, predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica i župan dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo, dok je najbolje pojedince nagradio Maro Žuvela, reprezentativac Jug Adriatic osiguranja.

