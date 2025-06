Završila je i ta saga: Veliki talent produžit će ugovor s Dinamom pa seli na posudbu

Noa Mikić (18) jedan je od najvećih talenata u Dinamovoj školi, ali u klubu kao da nisu imali plan za njegov razvoj. Ugovor ga je vezao do siječnja sljedeće godine pa se posljednjih mjeseci naveliko špekuliralo o njegovoj budućnosti, čak su u klubu bili bliže ideji da ga prodaju, ali došlo je do preokreta.

Talentirani desni bek produžit će ugovor s 'modrima' pa potom preseliti u Slaven Belupo na jednogodišnju posudbu! Epilog je to višemjesečne sage, Mikićevi predstavnici bili su nezadovoljni tretmanom kluba prema njemu. Ove sezone odigrao je tek dvije utakmice i bilo je jasno da mu kronično trebaju minute kako bi nastavio razvoj i konačno napravio iskorak u seniorskom nogometu. U Dinamu mu to nisu mogli obećati, no došlo je do dogovora oko produljenja ugovora, a nastavit će se kaliti u Slaven Belupu.

Mikić je rođen 27. siječnja 2007. godine u Varaždinu, tamo je i krenuo s nogometom pa već sa sedam godina preselio u Dinamovu školu. Već dvaput je bio na pripremama prve momčadi, svi u klubu bili su zadovoljni njegovim pristupom i napretkom, bili su uvjereni kako će brzo dobiti šansu u prvoj momčadi, ali to se nije dogodilo.

U siječnju ove godine trajala je sapunica, ugovor mu je istjecao na ljeto i mogao je pregovarati s drugim klubovima. Spominjao se i interes Hajduka, kao i nekoliko stranih klubova, no tada je ipak odlučio ostati i potpisao je ugovor do siječnja 2026. godine. Ipak, ništa se nije promijenilo što se tiče njegovog statusa, nastavio je nastupati za juniore i dobio tek 15 minuta na utakmici protiv Lokomotive.

Ipak, odlučio je ostati na Maksimiru, a prve prave seniorske korake napravit će u Koprivnici. S njim će na posudbu i donedavni kapetan juniora Dinama Niko Šepić (19).