Završila je saga: Dario Marešić službeno je novi igrač Hajduka!

Hajduk je potvrdio dolazak novog igrača u svoje redove. U jeku borbe za naslov prvaka i netom nakon velike proslave 115. rođendana, momčad s Poljuda pojačao je 26-godišnji stoper Dario Marešić, koji stiže kao važan adut za ključni dio sezone iz Istre 1961 za odštetu od 150.000 eura.

"Hajduk i Istra 1961 postigli su dogovor o transferu 26-godišnjeg stopera Darija Marešića koji je danas na Poljudu s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine", stoji u priopćenju kluba. Marešić će nositi dres s brojem 15 i već od srijede će biti na raspolaganju treneru Gonzalu Garciji.

Podsjetimo, Hajduk je nedavno prodao mladog braniča Branimira Mlačića (18) u Udinese za impresivan iznos od 4,5 milijuna eura. Odlaskom Mlačića stvorila se praznina u obrambenoj liniji, a dovođenjem iskusnijeg stopera poput Marešića, Garcia bi trebao popuniti zadnju liniju.