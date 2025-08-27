Završile Sportske igre mladih: Vatreni i ŽFK Mačva najbolji među više od 143 tisuće klinaca

Međunarodna završnica Plazma Sportskih igara mladih održala se u Splitu od 23. do 27. kolovoza. Najveća sportsko amaterska manifestacija i ove je godine uz natjecanja u 10 sportskih disciplina, održala i sportsko-ekološki projekt Zero Waste - Budi dio igre - Čuvajmo naš planet, a okupila je 353.848 djece i mladih u četiri zemlje članice.

Pokretanje videa... 00:58 Sportske igre mladih | Video: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Sudionici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije te Slovenije u Splitu su se natjecali u 10 sportskih disciplina. Ovogodišnji vrhunac natjecanja bila su finala Coca-Cola Cupa, najvećeg malonogometnog turnira u Europi, na kojem je ove sezone zaigralo 143.992 nogometašice i nogometaša. Najboljim ekipama medalje su dodijelili legendarni nogometaš Aljoša Asanović, zlatna olimpijka Barbara Matić, bivši nogometaš Mirko Hrgović i predsjednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić. Zlatna ekipa u muškoj kategoriji su Vatreni (Hrvatska) dok su u ženskoj kategoriji pobjednice ŽFK Mačva (Srbija).

Svečanom ceremonijom na splitskoj Rivi zatvorena je 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih. O značaju Plazma Sportskih igara mladih govori i suradnja s gradovima domaćinima, a posebno podrška Vlade Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem u promidžbi sporta i sportskih vrijednosti djeci i mladima što je u svom govoru posebno naglasio predsjednik Igara Zdravko Marić-

- Zahvaljujem svima na podršci, posebno našim sponzorima. Veliko hvala ministru turizma i sporta Tončiju Glavini te predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću što su bili s nama. Ipak, najveća zahvala uvijek ide djeci - jer upravo oni iz godine u godinu prepoznaju Igre i daju im smisao. Bez njih Igre ne bi postojale; oni su razlog zašto postojimo i sva djeca za nas su pobjednici.

Prisutne je pozdravio i domaćin Tomislav Šuta, gradonačelnik grada Splita i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

- Split je najsportskiji grad na svijetu i zato će sport i sportske manifestacije uvijek imati našu podršku. Igre su važan dio te priče i posebno čestitam organizatoru Zdravku Mariću. Vjerujem da ćemo i dalje surađivati i zajedno promovirati Split i sve ono najbolje što sport donosi.

Sport je najbolji način za povezivanje svih generacija, rušenje barijera i promicanje vrijednosti za koje se Igre zalažu, a sve to promiče i Ministarstvo turizma i sporta Tonči Glavina.

- Draga djeco, svi vi koji ste ovdje večeras i koji ste proveli prekrasne dane u Splitu - čestitam vam na vašem velikom sportskom uspjehu! Mi smo ovdje zbog vas, zbog vaših današnjih uspjeha, ali i svih onih koje ćete tek ostvariti u životu. Siguran sam da će vam sport na tom putu biti snažan oslonac i velika pomoć. Sport će vas naučiti kako biti bolji u svemu što radite. Zato je moja topla preporuka - bavite se sportom. Sport će vam pomoći da sutra budete snažniji, kvalitetniji i spremniji za svaki izazov koji život donosi, ali I donijeti mnogo lijepog u životu, a isto tako i da ćete vi, kroz svoje uspjehe i trud, donijeti mnogo dobrog našem društvu - rekao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Igre pokazuju kako sport odgaja, gradi prijateljstva i uči djecu pravim životnim vrijednostima, a potvrda važnosti tih vrijednosti je i dolazak predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića na svečano zatvaranje.

- Kad sam bio dječak, život mi se vrtio između škole, dvorane i igrališta. I u stvari sva lijepa sjećanja, a puno ih je takvih, pamtim sa sportskih terena. I sva natjecanja koje nisu bila profesionalna, koja nikad nisu bila grčevita, nikad nisu bila zla… Bila su lijepa, kao ovo vaše lijepo natjecanje. Nakon puno godina i puno razgovora sa Zdravkom Marićem, mojim domaćinom danas ovdje, došao sam i jako mi je drago. Nastavite tako, družite se, natječite se. Nije najvažnije tko će pobijediti, ali treba se natjecati za rezultat. Još jednom pozdrav Splitu, pozdrav svima vama koji ste večeras ovdje. I ne znam vidimo li se dogodine, ali lijepo je da smo se vidjeli ove godine - poručio je predsjednik, pa na kraju obraćanja dodao:

- Živjeli! Dalmacijo, k’o blistav cvijet!

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja uz 820 sudionika Međunarodne završnice prisustvovali su i Zoran Gajić, ministar sporta Srbije, Mitja Blaganje, predstavnik Ministarstva turizma, gospodarstva i sporta Slovenije, Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, Mladen Drnasin, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, Haris Pavletić, predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Dimitris Rompis, Generalni direktor Adria BU (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenia) Coca-Cola HBC, Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemach, Hrvoje Prkačin, CEO Europlakat Hrvatska, Vinko Kovačić, predstavnik The Coca-Cola Company, Josip Komar, vlasnik AC hotel Split by Marriott, Ivica Tucak, izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije, sportaši Slaven Bilić, Barbara Matić, Mario Stanić, Drago Vuković, Anđelo Šetka, Petar Metličić, Mirko Hrgović i mnogi drugi.

- Ono što Sportske igre mladih čini jedinstvenima su radost, druženje I jednake šanse za sve. Vjerujte u sebe, budite najbolji što možete, ali nikad ne zaboravite biti I pravi prijatelji, na terenu I van njega. To su vrijednosti koje nas sve povezuju - rekla je Jovana Vazić, predstavnica generalnog sponzora tvrtke Bambi.

Uz spektakularni vatromet, glazbene i plesne izvedbe, program se nastavio dvosatnim energičnim koncertom Luke Nižetića. Program Svečanog zatvaranja na Sport klub, Arena sport i N1 televizijama u 9 zemalja diljem Europe, a program su vodili Maja Kolak i Frano Ridjan.

Plazma Sportske igre mladih najveća su sportsko-amaterska manifestacija u Europi, sve aktivnosti i natjecanja od prve do zadnje razine u potpunosti su besplatna u 10 sportskih disciplina (Coca-Cola Cup-u, Tommy turniru u malom nogometu, HEP turniru u rukometu, Kinder joy turniru u košarci, graničaru i atletici u sklopu Telemach Dana sporta, Paket24 cup-u u tenisu, odbojci, stolnom tenisu, odbojci na pijesku i FIDE turniru u šahu), a od osnutka su okupile više od 3.440.000 djece i mladih.