Završio je na pretpozivu Zlatka Dalića, a sad ga želi Sevilla!

Hrvatski napadač Franko Kovačević (26) igra u formi života. Nevjerojatni Križevčanin je na početku sezone u dresu Celja zabio čudesna 22 gola u 20 utakmica i jedan je od najubojitijih strijelaca na svijetu, Iza njega je i Harry Kane koji je na 20 golova, a ispred njega samo stanoviti Portorikanac Jorge Rivero koji je zabio 26 golova u 13 utakmica.

Iako mu je tek 26 godina, Kovačević je iskusio niz liga, bio je član Hajduka, Rudeša, Hoffenheima, Cincinnatija, Pafosa, Domžala, Wehena i Gangwona, bio je prava ptica selica, ali ovog ljeta skrasio se u Celju i eksplodirao. Za napadačem takve forme vapi hrvatski izbornik Zlatko Dalić, a Frankova nevjerojatna golgeterska serija nije promakla ni njemu.

U ponedjeljak je Dalić objavio popis igrača za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore u studenome, a napadač Celja završio je na pretpozivu. Ako ovako nastavi 'trpati, tko zna, možda jednom konačno ispuni svoj san i odjene hrvatski dres.

A obzirom na ogroman interes koji vlada za njime, neće bivši igrač Hajduka još dugo igrati u slovenskoj ligi. Kako pišu tamošnji mediji, španjolski velikan Sevilla želi dovesti hrvatskog napadača! Bivši klub Ivana Rakitića ozbiljno je zagrizao za Kovačevića, prenosi slovenski portal Ekipa, i žele ga dovesti na zimu.

Ne sumnjamo kako će uskoro biti poduži popis klubova koji će se nadmetati za usluge napadača Celja, a klupski čelnici imat će slatke brige. Kako ispregovarati što veći iznos za hit napadača koji je pred transferom karijere.

A što se tiče glasina o odlasku, sam Franko kaže da ne razmišlja previše o tome.

- Najiskrenije ću reći da o tome uopće ne razmišljam. Rekao sam i ljudima u klubu i svom menadžeru Senijadu Ibričiću da me to ne zanima. Oni se brinu o svemu ostalom, moj je posao ostati fokusiran na teren, na utakmice, na trening. O tome možemo razgovarati nakon završetka prvog dijela sezone. Sve što mi je na umu je nogomet, stvarno ne znam što se događa. I stvarno me nije ni briga. Jedva čekam sljedeću utakmicu, fokus je samo na Muri. Nema smisla brinuti se o drugim stvarima i nepotrebno gubiti vrijeme i energiju - kazao je Kovačević.