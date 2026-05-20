Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOGOMET I EPIDEMIJA

Zbog ebole Kongo je otkazao početak priprema, a oglasila se i Fifa: Zdravlje svih je prioritet

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zbog ebole Kongo je otkazao početak priprema, a oglasila se i Fifa: Zdravlje svih je prioritet
Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS

Reprezentacija DR Konga suočava se s izazovima zbog epidemije ebole dok se priprema za Svjetsko prvenstvo. Fifa prati situaciju i surađuje s vladama kako bi osigurala sigurnost. Kamp u Kinshasi je otkazan

Admiral

Nogometna reprezentacija Demokratske Republike Kongo pokušava se snaći u nacionalnoj epidemiji ebole u svojim pripremama za Svjetsko prvenstvo, iako se i dalje očekuje da će se ovog ljeta natjecati u Sjevernoj Americi. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Posjetili smo Fifin muzej: Modrić posvuda, a Perišićeve kopačke podsjetile na ludo ljeto 01:07
Posjetili smo Fifin muzej: Modrić posvuda, a Perišićeve kopačke podsjetile na ludo ljeto | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Fifa je objavila da je svjesna i prati situaciju u vezi s izbijanjem ebole te da je u bliskoj komunikaciji s Nogometnim savezom DR Konga kako bi osigurala da je momčad upoznata sa svim medicinskim i sigurnosnim smjernicama.

- Fifa nastavlja surađivati ​​sa sve tri vlade zemalja domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., uključujući američko Ministarstvo vanjskih poslova, CDC i Ministarstvo domovinske sigurnosti, meksičko Tajništvo zdravstva i Kanadsku agenciju za javno zdravstvo, kao i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kako bi se osiguralo sigurno i zaštićeno održavanje turnira, jer zdravlje svih uključenih pojedinaca ostaje prioritet Fife.

Press conference on the Ebola response in DRC
Foto: Arsene Mpiana

Reprezentacija Konga otkazala je planirani trening kamp koji se trebao održati u glavnom gradu Kinshasi ove nedjelje.

Program priprema naše momčadi odvija se prema planu u Europi i Houstonu. Utakmica u Kinshasi otkazana je zbog zdravstvenih ograničenja, rekao je glasnogovornik DR Konga.

Reprezentacija DR Konga trebala bi u lipnju boraviti u Houstonu, a prva utakmica u skupini K igra se u tom gradu 17. lipnja protiv Portugala. Ostale utakmice DR Konga u skupini bit će 23. lipnja protiv Kolumbije u Zapopanu u Meksiku i 27. lipnja protiv Uzbekistana u Atlanti.

Press conference on the Ebola response in DRC
Foto: Arsene Mpiana

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti u ponedjeljak su na 30 dana obustavili ulazak u zemlju osobama koje su nedavno posjetile mjesta izbijanja ebole: DR Kongo, Ugandu i Južni Sudan.

Satish Pillai, voditelj incidenta za CDC-ov odgovor na ebolu, rekao je u utorak da "Aktivno surađujemo s FIFA-om kako bismo osigurali sigurno putovanje, siguran prolaz i sigurnost putnika i američke javnosti tijekom cijelog razdoblja."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir
Slavko Ištvanić

Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir

Slavko Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana
FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'
LJUBAV NA PRVI POGLED

FOTO TETA ARTETA Čudotvorca iz Arsenala zavela je bivša misica: 'Nisam znala da je nogometaš'

Mikel Arteta i Lorena Bernal: ljubavna priča koja traje već 20 godina! Artetina supruga podržava ga u karijeri trenera Arsenala dok balansiraju obitelj i karijeru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026