Zbog ebole Kongo je otkazao početak priprema, a oglasila se i Fifa: Zdravlje svih je prioritet

Nogometna reprezentacija Demokratske Republike Kongo pokušava se snaći u nacionalnoj epidemiji ebole u svojim pripremama za Svjetsko prvenstvo, iako se i dalje očekuje da će se ovog ljeta natjecati u Sjevernoj Americi.

Fifa je objavila da je svjesna i prati situaciju u vezi s izbijanjem ebole te da je u bliskoj komunikaciji s Nogometnim savezom DR Konga kako bi osigurala da je momčad upoznata sa svim medicinskim i sigurnosnim smjernicama.

- Fifa nastavlja surađivati ​​sa sve tri vlade zemalja domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., uključujući američko Ministarstvo vanjskih poslova, CDC i Ministarstvo domovinske sigurnosti, meksičko Tajništvo zdravstva i Kanadsku agenciju za javno zdravstvo, kao i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kako bi se osiguralo sigurno i zaštićeno održavanje turnira, jer zdravlje svih uključenih pojedinaca ostaje prioritet Fife.

Reprezentacija Konga otkazala je planirani trening kamp koji se trebao održati u glavnom gradu Kinshasi ove nedjelje.

Program priprema naše momčadi odvija se prema planu u Europi i Houstonu. Utakmica u Kinshasi otkazana je zbog zdravstvenih ograničenja, rekao je glasnogovornik DR Konga.

Reprezentacija DR Konga trebala bi u lipnju boraviti u Houstonu, a prva utakmica u skupini K igra se u tom gradu 17. lipnja protiv Portugala. Ostale utakmice DR Konga u skupini bit će 23. lipnja protiv Kolumbije u Zapopanu u Meksiku i 27. lipnja protiv Uzbekistana u Atlanti.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti u ponedjeljak su na 30 dana obustavili ulazak u zemlju osobama koje su nedavno posjetile mjesta izbijanja ebole: DR Kongo, Ugandu i Južni Sudan.

Satish Pillai, voditelj incidenta za CDC-ov odgovor na ebolu, rekao je u utorak da "Aktivno surađujemo s FIFA-om kako bismo osigurali sigurno putovanje, siguran prolaz i sigurnost putnika i američke javnosti tijekom cijelog razdoblja."