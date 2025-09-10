Dinamova ekspedicija stigla je u Predavac u jakom sastavu – došao je (još uvijek) predsjednik kluba Velimir Zajec, sportski direktor Dario Dabac, a legende je predstavljao Stjepan Deverić
Zbog kiše se nisu vrtjeli janjci, ali ni ona nije pokvarila feštu dinamovcima u Predavcu!
Jedna duša, dva Dinama. Tim su riječima organizatori utakmice šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa najavili dolazak zagrebačkog Dinama u Predavac - malo mjesto u općini Rovišće, nedaleko od Bjelovara, tek nešto više od sat vožnje od Zagreba.
