Zbog Mbappéa u Realu upaljen alarm za uzbunu! Francuz prvi put u karijeri ima ovaj problem

Francuske novine L'Equipe pišu kako će zvijezda Real Madrida, Kylian Mbappé (27), zbog ozljede propustiti uzvratnu utakmicu doigravanja Lige prvaka protiv Benfice. Podsjetimo, "kraljevski klub" brani prednost od 1-0 nakon uzavrele utakmice u Lisabonu. Dodajmo kako su Benfica i Real još u siječnju odmjerili snage u osmom kolu ligaške faze, a portugalski klub u dramatičnoj je završnici izborio prolaz u doigravanje. Gdje ga je sudbina opet spojila sa španjolskim gigantom.

Jose Mourinho neće biti uz aut liniju nakon što je isključen u prvoj utakmici, a bitno bi oslabljen trebao biti i Real, iako je trener Alvaro Arbeloa najavio kako je 27-godišnji Mbappé spreman za utakmicu.

- Kylian je spreman istrčati na travnjak, to je najvažnija stvar. Svi znaju da već tjednima ima problem, ali želim naglasiti predanost koju pokazuje svojim suigračima, svojem klubu, treneru, navijačima... Važno je da istaknem nevjerojatan Kylianov trud. Vjerujem da svaki branič koji ga čuva zna kako on može u bilo kojoj situaciji odlučiti ishod utakmice. Definitivno će nam biti potreban i imat će odličnu utakmicu - uvjereno je najavio Arbeloa.

Pa ipak, L'Equipe prenosi znatno drugačiju priču. Francuski list poziva se na anonimne izvore iz Real Madrida koji su priznali kako je praktički nemoguće da Mbappé istrči na teren protiv lisabonskog kluba. Štoviše, smatra se kako Mbappé mora zaliječiti ozljedu prije nego što se vrati na travnjak.

Mbappé je u puno navrata "izvukao" Real ove sezone, a u Madridu su svjesni kako bi bez njega moglo ići teško u Lisabonu. Ove je sezone Francuz zabio 38 golova u 33 utakmice. I Arbeloa bi radije preuzeo rizik i izveo ga na teren, makar to bilo na jednoj nozi, nego lovio prolaz bez svoje glavne violine.

L'Equipe dodaje kako se Mbappé nikad nije našao u ovakvoj situaciji u svojoj karijeri. Naime, navodno već šest tjedana igra na jednoj zdravoj nozi i muči se kada ubrzava. Posebno oštru bol osjeća pri promjeni smjera, što nikad prije nije iskusio u svojoj karijeri.