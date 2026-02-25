Obavijesti

Sport

Komentari 0
UTRKA S VREMENOM

Zbog Mbappéa u Realu upaljen alarm za uzbunu! Francuz prvi put u karijeri ima ovaj problem

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 5 min
Zbog Mbappéa u Realu upaljen alarm za uzbunu! Francuz prvi put u karijeri ima ovaj problem
5
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Mbappé je u puno navrata "izvukao" Real ove sezone, a u Madridu su svjesni kako bi bez njega moglo ići teško u Lisabonu. Ove je sezone Francuz zabio 38 golova u 33 utakmice

Admiral

Francuske novine L'Equipe pišu kako će zvijezda Real Madrida, Kylian Mbappé (27), zbog ozljede propustiti uzvratnu utakmicu doigravanja Lige prvaka protiv Benfice. Podsjetimo, "kraljevski klub" brani prednost od 1-0 nakon uzavrele utakmice u Lisabonu. Dodajmo kako su Benfica i Real još u siječnju odmjerili snage u osmom kolu ligaške faze, a portugalski klub u dramatičnoj je završnici izborio prolaz u doigravanje. Gdje ga je sudbina opet spojila sa španjolskim gigantom.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Carnival in Rio de Janeiro Carnival in Rio de Janeiro
66
Foto: Pilar Olivares

Jose Mourinho neće biti uz aut liniju nakon što je isključen u prvoj utakmici, a bitno bi oslabljen trebao biti i Real, iako je trener Alvaro Arbeloa najavio kako je 27-godišnji Mbappé spreman za utakmicu.

EVO GDJE GLEDATI Evo što nas danas čeka u Ligi prvaka: Benfica i Real u borbi za prolaz nakon uzavrele utakmice
Evo što nas danas čeka u Ligi prvaka: Benfica i Real u borbi za prolaz nakon uzavrele utakmice

- Kylian je spreman istrčati na travnjak, to je najvažnija stvar. Svi znaju da već tjednima ima problem, ali želim naglasiti predanost koju pokazuje svojim suigračima, svojem klubu, treneru, navijačima... Važno je da istaknem nevjerojatan Kylianov trud. Vjerujem da svaki branič koji ga čuva zna kako on može u bilo kojoj situaciji odlučiti ishod utakmice. Definitivno će nam biti potreban i imat će odličnu utakmicu - uvjereno je najavio Arbeloa. 

LaLiga - Valencia v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Pa ipak, L'Equipe prenosi znatno drugačiju priču. Francuski list poziva se na anonimne izvore iz Real Madrida koji su priznali kako je praktički nemoguće da Mbappé istrči na teren protiv lisabonskog kluba. Štoviše, smatra se kako Mbappé mora zaliječiti ozljedu prije nego što se vrati na travnjak.

ZBOG RASIZMA Brazilski savez od Uefe i Fife traži oštre kazne u slučaju Vini
Brazilski savez od Uefe i Fife traži oštre kazne u slučaju Vini

Mbappé je u puno navrata "izvukao" Real ove sezone, a u Madridu su svjesni kako bi bez njega moglo ići teško u Lisabonu. Ove je sezone Francuz zabio 38 golova u 33 utakmice. I Arbeloa bi radije preuzeo rizik i izveo ga na teren, makar to bilo na jednoj nozi, nego lovio prolaz bez svoje glavne violine.

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

L'Equipe dodaje kako se Mbappé nikad nije našao u ovakvoj situaciji u svojoj karijeri. Naime, navodno već šest tjedana igra na jednoj zdravoj nozi i muči se kada ubrzava. Posebno oštru bol osjeća pri promjeni smjera, što nikad prije nije iskusio u svojoj karijeri. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model
USPJEŠNA NA MNOGIM POLJIMA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže bivša glasnogovornica Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026