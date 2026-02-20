Obavijesti

Brazilski savez od Uefe i Fife traži oštre kazne u slučaju Vini

Foto: Pedro Nunes

U izjavi upućenoj UEFA-i, CBF je istaknuo da je europska institucija bila lider u borbi protiv rasizma i diskriminacije, s politikama stvorenim za sprječavanje i kažnjavanje diskriminirajućeg ponašanja

Brazilski nogometni savez (CBF) zatražio je od Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i Europske nogometne federacije (UEFA) strogo kažnjavanje uključenih u slučaj rasizma počinjenog protiv Viniciusa.

U pismu koje je potpisao predsjednik Samir Xaud, savez očekuje da će i FIFA i UEFA istražiti slučaj te poduzeti sve potrebne mjere kako bi identificirala i kaznila odgovorne za rasističke izjave.

Foto: Pedro Nunes

CBF je zahvalio FIFA-i na javnoj gesti solidarnosti koju je pokazao njezin predsjednik Gianni Infantino te pohvalio promjene članaka 15. i 30. disciplinskog kodeksa organizacije, koje nude nove mehanizme i načine za borbu protiv i iskorjenjivanje diskriminacije u nogometu.

U izjavi upućenoj UEFA-i, CBF je istaknuo da je europska institucija bila lider u borbi protiv rasizma i diskriminacije, s politikama stvorenim za sprječavanje i kažnjavanje diskriminirajućeg ponašanja. Također je ukazala na članak 2. svog statuta, koji utvrđuje da je jedan od njegovih ciljeva promicanje nogometa bez ikakvog oblika diskriminacije, te članak 7., koji naglašava da njegovi članovi moraju provoditi učinkovite mjere za suzbijanje novih rasnih prekršaja putem preventivnih politika i strogih kazni.

Foto: Rodrigo Antunes

Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač požalio francuskom sucu Francoisu Letexieru da ga je Argentinac Gianluca Prestianni nazvao majmunom. Sudac je pokreno protokol i prekinuo dvoboj. Vinicius je prvotno odbijao nastaviti, no strasti su se nekako smirile i dvoboj je bez ikakvih sankcija nastavljen.

UEFA već istražuje incident, a Prestiannija, koji poriče optužbe, branio je portugalski klub i njegov trener Jose Mourinho.

