Zbog njega je Trump zvao Infantina, a sad stiže u Everton

Everton je dogovorio transfer Folarina Baloguna iz Monaca za oko 45 milijuna eura. Iznos bi s bonusima mogao narasti na približno 50 milijuna eura, a američki reprezentativac danas bi trebao otputovati u Englesku na liječnički pregled. Everton je Baloguna identificirao kao jednu od glavnih meta nakon odlaska Betoa u Fiorentinu za oko 17 milijuna eura.

Balogun je u Monaco stigao 2023. godine, a za francuski klub je u 91 nastupu zabio 31 gol i upisao devet asistencija.

Balogun je ovog ljeta bio u središtu jedne od najvećih kontroverzi Svjetskog prvenstva. U utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio je crveni karton, zbog čega je trebao propustiti osminu finala protiv Belgije. No, Fifa mu je ukinula suspenziju, pa je mogao nastupiti u toj utakmici.

Odluka je izazvala brojne reakcije jer je američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je osobno nazvao predsjednika Fife Giannija Infantina i zatražio da se Balogunov slučaj preispita. Infantino je potvrdio da je razgovarao s Trumpom, ali je inzistirao na tome da njegova intervencija nije utjecala na neovisnost disciplinskog postupka. Balogun je na kraju zaigrao protiv Belgije, ali SAD je izgubio 4-1 i ispao sa Svjetskog prvenstva.