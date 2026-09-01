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Zbog njega je Trump zvao Infantina, a sad stiže u Everton

Piše Ivan Tomašković,
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Zbog njega je Trump zvao Infantina, a sad stiže u Everton
Foto: BLAKE DAHLIN
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Iznos bi s bonusima mogao narasti na približno 50 milijuna eura, a Amerikanac bi danas bi trebao otputovati u Englesku na liječnički pregled

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Everton je dogovorio transfer Folarina Baloguna iz Monaca za oko 45 milijuna eura. Iznos bi s bonusima mogao narasti na približno 50 milijuna eura, a američki reprezentativac danas bi trebao otputovati u Englesku na liječnički pregled. Everton je Baloguna identificirao kao jednu od glavnih meta nakon odlaska Betoa u Fiorentinu za oko 17 milijuna eura.

Balogun je u Monaco stigao 2023. godine, a za francuski klub je u 91 nastupu zabio 31 gol i upisao devet asistencija. 

Balogun je ovog ljeta bio u središtu jedne od najvećih kontroverzi Svjetskog prvenstva. U utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio je crveni karton, zbog čega je trebao propustiti osminu finala protiv Belgije. No, Fifa mu je ukinula suspenziju, pa je mogao nastupiti u toj utakmici.

Odluka je izazvala brojne reakcije jer je američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je osobno nazvao predsjednika Fife Giannija Infantina i zatražio da se Balogunov slučaj preispita. Infantino je potvrdio da je razgovarao s Trumpom, ali je inzistirao na tome da njegova intervencija nije utjecala na neovisnost disciplinskog postupka. Balogun je na kraju zaigrao protiv Belgije, ali SAD je izgubio 4-1 i ispao sa Svjetskog prvenstva.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez

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