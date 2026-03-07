Zbog ove glumice Dončića je ostavila zaručnica? Zapratio je

Drama u životu Luke Dončića! Njegova zaručnica Anamaria Goltes obrisala sve zajedničke slike s Instagrama, potaknuvši glasine o prekidu. Među spekulacijama je i veza s glumicom Madelyn Cline, no sve je zasad obavijeno tajnom
Luka Dončić, slovenski as i igrač Los Angeles Lakersa, našao se u središtu medijske pozornosti nakon što je njegova dugogodišnja partnerica i zaručnica Anamaria Goltes s Instagrama uklonila gotovo sve njihove zajedničke uspomene.
Taj potez potaknuo je lavinu nagađanja o prekidu, a ulje na vatru dodale su glasine koje Dončića povezuju s poznatom američkom glumicom Madelyn Cline.
Drama je započela početkom ožujka kada su obožavatelji para primijetili drastične promjene na Instagram profilu Anamarije Goltes. S profila su nestale brojne zajedničke fotografije s Lukom, uključujući i onu s romantičnih zaruka na Bledu u srpnju 2023. godine.
Osim toga, Anamaria je uklonila i cijelu kategoriju istaknutih priča (highlights) nazvanu "Ljubav", u kojoj je čuvala uspomene na njihovu vezu.
Na profilu su ostale uglavnom fotografije na kojima pozira sama ili s njihovim dvjema kćerima, Gabrielom, rođenom krajem 2023., i Olivijom, koja je na svijet stigla u prosincu 2025. godine.
Ovo digitalno čišćenje mnogi su protumačili kao jasan znak da je desetogodišnjoj ljubavi došao kraj. Luka i Anamaria poznaju se od svoje dvanaeste godine, a u vezi su od 2016.
Njihova priča dugo je slovila za jednu od najljepših u svijetu sporta, no čini se da je Dončićev prelazak iz Dallas Mavericksa u Los Angeles Lakerse početkom 2025. godine, kao i život na dvije adrese, uzeo danak.
Dok je Luka gradio karijeru u Kaliforniji, Anamaria je navodno sve više vremena provodila u Sloveniji s djecom.
Dok su obožavatelji analizirali svaki preostali trag na društvenim mrežama, pojavilo se novo ime - Madelyn Cline.
Riječ je o 28-godišnjoj američkoj glumici i modelu, najpoznatijoj po ulozi Sarah Cameron u Netflixovoj hit seriji Outer Banks te po zapaženoj ulozi u filmu Glass Onion: A Knives Out Mystery.
Poznata je po svom talentu, ali i po ljubavnom životu koji je često pod povećalom javnosti, ponajviše zbog veze s kolegom iz serije Chaseom Stokesom, što ju čini čestom temom tabloida.
Nagađanja o njihovoj povezanosti krenula su nakon što su fanovi najoštrijeg oka primijetili da je Dončić počeo pratiti Cline na Instagramu.
Štoviše, američki mediji otišli su korak dalje i napisali kako Dončić izlazi s 28-godišnjom glumicom.
Do danas, nitko od troje aktera ove priče nije se službeno oglasio.
