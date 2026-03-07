Obavijesti

AMERIKANCI TVRDE

Zbog ove glumice Dončića je ostavila zaručnica? Zapratio je

Drama u životu Luke Dončića! Njegova zaručnica Anamaria Goltes obrisala sve zajedničke slike s Instagrama, potaknuvši glasine o prekidu. Među spekulacijama je i veza s glumicom Madelyn Cline, no sve je zasad obavijeno tajnom
Luka Dončić, slovenski as i igrač Los Angeles Lakersa, našao se u središtu medijske pozornosti nakon što je njegova dugogodišnja partnerica i zaručnica Anamaria Goltes s Instagrama uklonila gotovo sve njihove zajedničke uspomene. | Foto: Instagram
