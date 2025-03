'Zbog ovisnosti o kocki prodao sam kuću, supruga nije znala...'

Bivši engleski nogometaš Steve Claridge (58) nedavno je šokirao javnost otvorivši dušu o svojoj teškoj borbi s ovisnošću o kockanju tijekom igračkih dana. U iskrenom intervjuu za podcast "Undr the Cosh", Claridge, koji je tijekom karijere odigrao više od 1000 profesionalnih utakmica, otkrio je nevjerojatne detalje svoje tajne borbe, uključujući i rizik da postane beskućnik zbog jedne oklade.

Claridge, poznat po nastupima za klubove poput Leicester Cityja i Portsmoutha, ispričao je najdramatičniji trenutak svoje ovisnosti koji se dogodio u ožujku 2000. godine, tijekom njegovog drugog mandata u Portsmouthu, gdje je te sezone bio najbolji strijelac kluba.

- Otišao sam na Cheltenham Festival. Konj Istabraq dolazi iz Irske. Već je dvaput osvojio Champion Hurdle, moram se kladiti na njega, ali nemam novca. Kako da dođem do novca? Znam, mogu prodati kuću. To je jedino u čemu imam novca - ispričao je Ridge.

Ono što slijedi zvuči nevjerojatno. Claridge je poslao svoju partnericu (s kojom je i danas) da živi kod svojih roditelja, dok je on potajno prodao njihovu zajedničku kuću.

- Njoj iza leđa, prodao sam kuću. Imao sam oko 305.000 eura za igru - priznao je.

Planirao je uložiti cijeli iznos na Istabraqa, s koeficijentom 1,60, kako bi zaradio 187.000 eura. No, na dan utrke, drama je dosegla vrhunac.

- Probudio sam se na dan utrke, prodao sam kuću, spremao se za Cheltenham, i čujem na radiju da je konj krvario iz nosa. To je bila 'antepost' oklada, što je tada značilo da ne dobivaš novac natrag ako konj ne trči - prisjetio se Claridge, kojem se ipak osmjehnulo...

Unatoč panici, Claridge je otišao na utrku. Istabraq je ipak trčao, pobijedio i ušao u povijest, a Claridge je osvojenim novcem kupio novu, veću kuću.

Prodaja kuće bila je samo vrh ledenog brijega. Claridge je priznao da je njegova ovisnost bila prisutna i na "radnom mjestu", nogometnom terenu i oko njega. Prisjetio se incidenta dok je igrao za Millwall.

- Sjećam se da sam jednom izgubio oko 89.000 eura u pola tri poslijepodne. Bio sam na zagrijavanju, trebao sam igrati utakmicu, ali mogao sam se nositi s tim.

Njegove kockarske navike dovele su ga i u probleme s Engleskim nogometnim savezom (FA). U siječnju 2000., on i petorica suigrača iz Portsmoutha uplatili su okladu od 250 funti (oko 290 eura) na pobjedu vlastite momčadi protiv Barnsleyja. Portsmouth je pobijedio 3-0, a Claridge je postigao hat-trick u toj utakmici, koja je bila prva pobjeda kluba nakon 15 susreta. Zbog klađenja na vlastitu utakmicu, FA ga je kaznio s 900 funti (oko 1.050 eura).

U svojoj autobiografiji "Tales from the Boot Camps", priznao je da ga je kockanje koštalo oko 300.000 funti (preko 350.000 €) tijekom 10 godina. Došao je do točke kada je shvatio da mora stati.

- Došao sam do razine gdje bih ili bankrotirao i izgubio sve, ili stao. To je bilo prije 14 godina - zaključio je.