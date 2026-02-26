Obavijesti

Zbog ovoga su Realu poništili gol. Je li VAR grubo pogriješio?

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/Facebook

Vinicius je ubacio, Valverde spustio glavom, Garcia pucao, a Guler zabio odbijanac. Ipak, VAR je poništio gol, ali pitanje je tko je bio posljednji igrač Benfice u toj situaciji...

Real Madrid je pobijedio Benficu 2-1 u uzvratnoj utakmici playoffa Lige prvaka i plasirao se u osminu finala. Ipak, jedna je situacija s utakmice ostala sporna. 

Igrala se 32. minuta kada je nakon ubačaja Viniciusa glavom loptu spustio Valverde za Garciju. Napadač Reala je pucao, golman odbio, a na odbijenu loptu je natrčao Arda Guler i pospremio ju u mrežu. 

Ipak, nakon VAR provjere su gol poništili, a slika zaleđa je izazvala kontroverze. Naime, ostalo je upitno jesu li u VAR sobi ispravno procijenili tko je posljednji igrač Benfice. 

Situaciju pogledajte od 3:55 

U službenoj procjeni zaleđe je označeno jer je Garcia bio bliže golu nego Araujo s brojem 44, ali na fotografijama ostaje dojam da je možda Dedić s brojem 17 bio bliže golu. Radi li se o optičkoj varci ili je VAR zaista krivo procijenio situaciju, procijenite sami...

