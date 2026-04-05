Zbog papirića je postao heroj: 'Ići će na aukciju. Sve pare dat ćemo u humanitarne svrhe'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je nevjerojatan pothvat u utorak i izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Pobijedila je Italiju nakon boljeg izvođenja penala (4-1), a prije lutrije jedanaesteraca mladi juniorski napadač FK Čelika Afan Čizmić pronašao je i uzeo papirić iz ručnika Gianluigiju Donnarummi. Na njemu je golman 'azzurra' ispisao gdje će bosanskohercegovački reprezentativci pucati penale. Trenutak kad je uzeo papirić pogledajte OVDJE.

Mladić je zbog toga postao hit na društvenim mrežama, a jednom prilikom je i objasnio što znače kratice s papira te javnosti pokazao kako taj popis izgleda.

- Evo ovdje piše kojom nogom šutaju, desna ili lijeva noga. Tu piše i kako šutaju; na primjer po sredini, desno ili gledaju golmana pa pričekaju i treba li Donnarumma gledati njihov pogled, a ne loptu.

No, talijanski golman bez tog papira nije znao gdje će reprezentativci BiH pucati.

- Ovaj papir mnogo znači jer nakon što sam mu ga uzeo on se svih pet penala bacio u lijevu stranu. Išao je samo na sreću.

Odlučio je napraviti plemeniti čin s tim papirom.

- Kad sam došao kući javio sam svome ocu da imam papir i dogovorili smo se da ga stavimo na aukciju. Sve novce koje prikupimo od aukcije donirat ćemo u humanitarne svrhe.

Talijanski golman bio je ljutit i derao se na zaštitare i policajce misleći kako su oni uzeli papirić s uputama.

- Dobacivao je zaštitarima i policajcima jer je mislio da su ga oni uzeli. Vidio sam da je bio jako razočaran i ljut. On je uzeo ručnik u kojem mu je bio papirić i gledao uokolo da ga pronađe, ali primijetio je da ga nema. Otišao je onda na drugu stranu terena.

BiH će u skupini B na SP-u igrati protiv Katara, Kanade i Švicarske.