Zbog rata na Bliskom istoku u avionu proveo 60 sati: San mi je igrati protiv Hrvatske na SP-u
Igrač sam Hajduka na posudbi, moram odraditi sezonu što bolje, nakon toga i SP, a onda ćemo vidjeti kako će se dalje razvijati ta priča. Ne opterećujem se, o tome brinu moji agenti
Fran Karačić (29) trebao je konkurirati za dvije prijateljske utakmice reprezentacije Australije protiv Kameruna i Curacaa, no lakša ozljeda pete spriječila ga je u nastupima. Želio je zaigrati jer je ozljeda lakše prirode, no u dogovoru s liječničkom službom i izbornikom Tonyjem Popovićem preskočio je oba susreta i vratio se u Hrvatsku na terapije.