NAKON PLASMANA NA SP

Zbog raznih skandala odlučio je otići iz reprezentacije BiH. Sad se javio: 'Svaka čast dečkima'

Piše Jakov Drobnjak,
Zenica: BiH protiv Ukrajine u polufinalnoj utakmici play offa za plasman na EURO 2024.

Anel Ahmedhodžić emotivno se obratio nakon plasmana BiH na SP, ali povratak u "zmajeve" nije opcija. Sukobi sa Savezom i obiteljski pritisci ostavili su trag i zato ga nema u reprezentaciji

Anel Ahmedhodžić, jedan od najcjenjenijih bosanskohercegovačkih braniča, oglasio se emotivnom porukom nakon što je reprezentacija izborila plasman na SP, no njegov povratak u dres "zmajeva" ostaje isključen. Iza odluke o napuštanju nacionalne vrste stoji složena priča o sukobima sa Savezom te teškim obiteljskim i medijskim pritiskom. Tri dana nakon što je BiH pobjedama protiv Walesa i Italije osigurala Mundijal, Ahmedhodžić je na društvenim mrežama prekinuo šutnju. Poručio je kako žali što nije bio dio povijesnog uspjeha i čestitao bivšim suigračima. Za BiH je odigrao 24 nastupa, a zadnji put je igrao 2024. godine te ga od tada nema u kadru.

Foto: instagram

"Znam da kasnim, ali bolje kasno nego nikad. Iskreno, žao mi je što nisam bio dio toga, ova država mi znači jako puno i ovakav trenutak se ne može preskočiti. Stvari su se iskomplicirale i nažalost, što je bilo - bilo je. Ovi momci su pokazali srce i dušu za Bosnu i Hercegovinu. Svaka vam čast. Navijat ću za njih kao i uvijek, to je sigurno. Želim im sve najbolje na Svjetskom prvenstvu i da nastave pisati povijest za našu državu", napisao je na Instagramu

Razlozi Ahmedhodžićeva odlaska sežu dublje. Ranije je za medije otvoreno govorio o neprofesionalizmu unutar Saveza, optužujući vodstvo za "amaterske metode rada" i miješanje politike u odabir igrača. Posebno je bio kritičan prema medicinskom timu.

​- Ozlijedio sam mišić, a klub je obavijestio liječnike da ne mogu igrati. Ipak, natjerali su me da odradim dvadeset sprinteva. Nakon toga sam bio van terena mjesec dana - ispričao je stoper Feyenoorda.

Konačni udarac bio je javni sukob s ocem Mirsadom, koji ga se odrekao i optužio njegovu suprugu za "crnu magiju". Njegov otac Mirsad javno je okrivio Anelovu suprugu Marijanu za navodno “izbjegavanje” reprezentacije, a bračni par Ahmedhodžić našao se na meti žestokih napada. Inače, Anel se oženio Crnogorkom Marijanom Mišić, koja je prije dvije godine zbog supruga promijenila vjeru i prešla na islam. Anel je uzvratio optužbama o manipulacijama, a sve je kulminiralo nakon što su on, supruga i sin postali meta teških uvreda na društvenim mrežama.

​- Najveći razlog zbog kojeg sam odlučio igrati za BiH bio je naš narod. Sada više nemam razloga dolaziti i igrati. Nisam mislio da ću stati zbog navijača - poručio je, zaključivši priču o povratku u reprezentaciju.

Ahmedhodžić je igrao jako dobro u Sheffield Unitedu u Championshipu, a onda je prešao u nizozemski Feyenoord.

