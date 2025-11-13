'Zbog seksa sam bila pozitivna na doping. Evo što sam doznala'

U njezinom nalazu krvi pronađena je minimalna količina zabranjene supstance, za koju Švicarka tvrdi kako je ekvivalentna tome da ubacite prstohvat soli u olimpijski bazen. Bila je uvjerena kako je 'pala' na testu zbog spolnog odnosa
Profesionalna triatlonka Imogen Simmonds (31) pala je na testu za doping u prosincu nakon što se natjecala na Ironman svjetskom prvenstvu.
| Foto: Instagram/
Profesionalna triatlonka Imogen Simmonds (31) pala je na testu za doping u prosincu nakon što se natjecala na Ironman svjetskom prvenstvu.
|
Foto: Instagram/
Profesionalna triatlonka Imogen Simmonds (31) pala je na testu za doping u prosincu nakon što se natjecala na Ironman svjetskom prvenstvu.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
U njezinom nalazu krvi pronađena je minimalna količina zabranjene supstance, za koju Švicarka tvrdi kako je ekvivalentna tome da ubacite prstohvat soli u olimpijski bazen.
| Foto: Instagram
Bila je šokirana i utučena kada je saznala za lošu vijest, a sada se obratila svojim pratiteljima na Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
- Čim sam saznala vijest javila sam se iskusnom odvjetniku. Kroz istraživanje smo otkrili kako je moj dugogodišnji partner bez mojeg znanja koristio ligandrol kako bi poboljšao svoju fizičku formu. Moj partner i ja brzo smo poslali naše dlake na laboratorijsko istraživanje koje je dokazalo kako sam ja negativna na ligandrol, a moj partner pozitivan - objasnila je i nastavila...
| Foto: Instagram
- Specifično je što sam šest dana prije tog pozitivnog nalaza na testiranju imala negativni nalaz. Bila sam negativna i 22 dana nakon tog pozitivnog nalaza. A moj partner i ja vodili smo nekoliko puta ljubav tijekom 8. prosinca i dan prije. Moja odvjetnička ekipa i ja zaključili smo kako je zabranjena supstanca ušla u moje tijelo prijenosom tjelesnih tekućina. Angažirala sam najboljeg stručnjaka koji će mi pomoći u dokazivanju moje nevinosti u ovom slučaju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ističe kako je cijelu karijeru imala negativne rezultate na doping.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Uvijek sam bila negativna na doping, i kada bih se natjecala i kada bih odmarala. Iz tog je razloga ovaj slučaj za mene prava noćna mora i nešto što nikad nisam očekivala. Ozbiljno shvaćam testiranja protiv dopinga i istinski vjerujem u čisti sport. I zato me slomilo što se moje ime povezalo uz takvu temu - zaključila je.
| Foto: Instagram
Inače, Simmonds je bila europska prvakinja u Ironmanu 2019. godine. Ironman je jedan od najzahtjevnijih triatlonskih natjecanja na svijetu. Utrke se sastoje od plivačke dionice od 3,9 kilometara, bicikliranja od 180 kilometara i maratona od 42 kilometara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram