'Zbog seksa sam bila pozitivna na doping. Evo što sam doznala'

- Specifično je što sam šest dana prije tog pozitivnog nalaza na testiranju imala negativni nalaz. Bila sam negativna i 22 dana nakon tog pozitivnog nalaza. A moj partner i ja vodili smo nekoliko puta ljubav tijekom 8. prosinca i dan prije. Moja odvjetnička ekipa i ja zaključili smo kako je zabranjena supstanca ušla u moje tijelo prijenosom tjelesnih tekućina. Angažirala sam najboljeg stručnjaka koji će mi pomoći u dokazivanju moje nevinosti u ovom slučaju. | Foto: Instagram