Zbog Zagreba traje rukometna euforija u Hrvatskoj: Za Arenu se opet traži ulaznica više

Zahvaljujući Zagrebu, nastavlja se rukometna euforija u Hrvatskoj. Zagreb je iznenađujuće slavio u Szegedu, pokazao da itekako može i zadržao šanse za prolaskom u osminu finala Lige prvaka, koje su nakon prvog dijela sezone izgledale minimalne.

Na valu srebra reprezentacije opet se traži ulaznica više za Arenu. U srijedu (18.45) dolazi Kolstad i protiv Norvežana treba potvrditi dva boda iz Mađarske, inače slijedi priča o kravi i prolivenom mlijeku. Kolstad je ispred Zagreba, također u borbi za šesto mjesto, ali Kolstad je u jeku te borbe pustio Sandera Sagosena u Aalborg.

- Moram reći da sam zaista ponosan na ono što smo pokazali u Szegedu, produžili smo taj zlatni prvi mjesec, rukometnu euforiju, nadam se da ćemo to nastaviti i u srijedu. Pogodilo se od prve do 60. minute da su dečki napravili sve što smo se dogovorili, mnogi kolege su mi rekle da Zagreb dugo nije igrao ovako zrelo. Žao mi je što nismo okrunili tu pobjedu većom razlikom - rekao je trener Velimir Petković o prošlom tjednu.

Zagreb: Slavlje rukometaša RK Zagreb nakon pobjede nad SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagreb će u srijedu biti favorit, čak i najveći ove sezone, ali u Norveškoj se nije dobro proveo (29-25).

- Priča se o tome tko je favorit u ovom susretu, ali što to znači, mene to ne zanima. Mene ne zanima prolazak skupine nego pobjeda u utakmici. Pogledali smo prvu utakmicu s njima, zadnje dvije koje su oni igrali u Ligi prvaka, ali ja sam više fokusiran na moju momčad,a mi smo svoje pravo lice pokazali i sada i protiv Magdeburga. Onda me ne zanima ni hoće li igrati Sagosen ni tko drugi... Borio sam se s nekim stvarima kada sam došao, ali sada smo pokazali što znamo i želim da se tako brzo vraćamo iz obrane, tražim maksimalno podršku ovih iskusnijih igrača.

Zvonimir Srna u Szegedu je samo nastavio ono što je radio u reprezentaciji i odigrao ponajbolju utakmicu u dresu Zagreba.

- Trener traži spremnost svih igrača, mi se borimo koliko možemo, ne možemo imati 16 igrača poput Barcelone jer nemamo taj budžet, ali jednostavno se borimo i klub i mi. Znamo da je pritisak sličan ovdje kao i u reprezentaciji. S disciplinom u napadu ih možemo zaustaviti, moramo prvo poluvrijeme protiv Szegeda uzeti kao vodilju, imali smo nula tehničkih grešaka, ne znam kada se to dogodilo.

Kapetan Jakov Gojun u Szegedu je dobio dva isključenja u 11 minuta, ali momčad je povukla u toj situaciji.

- Naravno da je ovo utjecalo na psihu, pobijediti tako veliku ekipu u njihovoj dvorani... Ali nećemo ni trener ni ja dati pravo na opuštanje. Ima se još puno za igrati, Aalborg u gostima, njih smo kod kuće dobili lako, ali Kolstad smo prošli puta izgubili četiri razlike, bilo je poluvrijeme 16-16, nismo izdržali do kraja, ali igramo pred svojom publikom, neka oni razmišljaju o nama, a mi ćemo im pokazati što znamo.

Kada bi se sve rasplelo prema papiru, Zagreb bi u zadnjem kolu mogao protiv Kielca u Areni odlučivati o prolasku skupine. Ali, prvo Kolstad.