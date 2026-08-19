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FOTO: NENADANI ODLAZAK

ZBOGOM, ZAGREBE Fatalna djevojka dinamovca spakirala kofere, uskoro će i pred oltar

Julia Knežević (21) s dečkom Gabrielom Vidovićem (22) napušta Zagreb samo godinu dana nakon drugog dolaska u Dinamo. Sele se u Paderborn u Njemačkoj. Mlada Hrvatica profesionalno se bavi manekenstvom
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ZBOGOM, ZAGREBE Fatalna djevojka dinamovca spakirala kofere, uskoro će i pred oltar
Julia Knežević ovih dana počinje novo životno poglavlje jer je njen zaručnik, nogometaš Gabriel Vidović, na vlastiti zahtjev napustio Dinamo i postao nogometaš njemačkog Paderborna. | Foto: Instagram
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Julia Knežević ovih dana počinje novo životno poglavlje jer je njen zaručnik, nogometaš Gabriel Vidović, na vlastiti zahtjev napustio Dinamo i postao nogometaš njemačkog Paderborna. | Foto: Instagram
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