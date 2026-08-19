ZBOGOM, ZAGREBE Fatalna djevojka dinamovca spakirala kofere, uskoro će i pred oltar

Julia je na svom profilu objavila niz fotografija, ponosno pokazujući elegantan zaručnički prsten. Ipak, najviše pažnje privukla je ona na kojoj pozira u Gabrielovom zagrljaju, s osmijehom koji govori više od riječi. Njezina kratka, ali emotivna poruka, "Ti si ono gdje želim biti zauvijek", postala je simbol njihove ljubavi i predanosti. | Foto: Instagram