'Zdravko je uz Dalića i igrače najzaslužniji za srebro u Rusiji'

U Varaždinu je odigran pripremni susret između istoimenog drugoligaša i Al Aina, aktualnog prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata. Završilo je 2:1 za Varaždince. Za momčad koju vodi Miljenko Mumlek zabijali su Domagoj Drožđek i Dragan Weber, dok se za Al Ain u strijelce upisao Brazilac Caio.

U tom susretu momčad koju vodi Zoran Mamić bila je bez svojih glavnih vedeta švedskog reprezentativca Marcusa Berga, egipatskog internacionalca Husseina El Shahata te Omera Abdulrahmana koji još nije produljio ugovor.

- Nedostaju nam neki igrači. Tek smo na početku priprema. Jednima i drugima su noge teške i olovne. Ipak bilo je dobih šansi i akcija te je važno da se nitko nije povrijedio. Varaždin je zasluženo slavio i vjerujem da će iduće sezone plasirati u 1. HNL – rekao je Zoran Mamić koji je prošle sezone osvojio Prvenstvo i Kup u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Al Ain je veliki klub za njih postoji samo borba za vrh. Očekivanja sve veća i veća. Strance smo zadržali, ali od lokalnih igrača nismo doveli ništa. Priključili smo igrače iz druge momčadi, no oni su daleko od profesionalnog nogometa – naglasio je Mamić koji se dobro snašao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naime, dobro je poznato da se navike igrača u Aziji razlikuju od onih u Europi.

- Sigurno da je sistem rada drugačiji nego u Europi. Oni imaju svoju kulturu i navike. Teško ih je mijenjati kad igrač dođe do seniorskog nogometa. Važna je tu socijalna inteligencija i balans jer ne možeš sve njihove navike prihvatiti ili s druge strane nameti sve svoje – objasnio je bivši trener Dinama.

Za dobar imidž hrvatskih trenera u Aziji pobrinuo izbornik Zlatko Dalić koji je s Al Ainom igrao finale azijske Lige prvaka, a osvojio je i prvenstvo, kup i President cup.

- Zlatko je u Al Ainu ostavio traga i radio dobar rezultat. Naravno da je lijepo kad hrvatski treneri postižu uspjehe. Imidž hrvatskih trenera, ali i nogometaša raste iz sekunde u sekundu i to treba zadržati. Svaka nova utakmica je novo dokazivanje. Izbornik je sada heroj i najbolji na svijetu, ali ne daj Bože da krene po zlu u Kupu nacija jer to se kod nas okrene preko noći– dodao je Mamić čiji je brat Zdravko nalazi u Međugorju.

- Sigurno da je Zdravku teško, nije ugodno. Ako se sjetimo priča kad je Dalić stigao na klupu reprezentacije, pričalo se da je došao Mamićev čovjek i da je to vraćanje usluge jer je mene doveo u Al Ain. Ako je to istina, napravili smo dobar posao - Al Ain je osvojio dvostruku krunu, a Hrvatska je druga na svijetu – rekao je kroz smijeh Mamić i oštro opovrgnuo priču da je riječ o vraćanju usluga.

- Šalu na stranu. Niti je Zlatko mene doveo u Al Ain niti je Zdravko odlučivao o izborniku. Bio je jedan od važnih faktora koji odlučuju. Također prije prvenstva krenule su priče da će sve dirigirano iz Međugorja pa ga onda treba ga i pohvaliti – osmjehnuo se Mamić i dodao kako je čak 14 igrača iz Dinama stiglo do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- Zdravko je uz igrače i stručni stožer sigurno najvažniji čimbenik ove reprezentacije. Oni koji to pokušava osporiti jednostavno ne razumiju neke stvari. Nisu ti igrači preko noći postali dobri, oni se stvaraju godinama. Također moramo biti objektivni i reći da nam se sve posložilo. Od atmosfere, sreće koju nismo imali na drugim smotrama, a i do do finala smo izbjegli reprezentacije kao što su Njemačka, Brazil, Belgija, Španjolska. Trebamo uživati u tome! No, ne živi se ono što je bilo jučer jer je nogomet ili sport stalno novo dokazivanje – rekao je Mamić koji je koncentriran isključivo na svoj rad na Arapskom poluotoku.

- Ne razmišljam o klupi hrvatske reprezentacije. Koncentriran sam isključivo na Al Ain, Što će budućnost donijeti, vidjet ćemo, a sad ki bi da bi gat – zaključio je Mamić.