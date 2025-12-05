Obavijesti

Ždrijeb za SP neće proći bez Trumpova cirkusa, a Fifa je zbog njega uvela i nagradu za mir!

Piše Luka Tunjić,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Izvori bliski Fifi navode kako Infantino smatra da je Trump, od svog povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025., odigrao ključnu ulogu u smirivanju nekoliko globalnih tenzija te da ova nagrada predstavlja priznanje za to

Sva svjetla sportske i političke pozornice svijeta danas, u petak 5. prosinca, uperena su prema Washingtonu D.C.-ju. U prestižnom Kennedy Centeru održava se ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine, no ovaj događaj u sjenu će baciti ono što mu prethodi.

Američki predsjednik Donald Trump primit će novoustanovljenu Fifinu nagradu za mir i obratiti se javnosti, rame uz rame s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom te čelnicima Kanade i Meksika, sudomaćina prvenstva.

FILE PHOTO: U.S. President Trump makes an announcement on 2026 FIFA World Cup, at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Ceremonija koja spaja nogomet i visoku politiku privukla je ogroman interes medija, a napetost uoči ždrijeba gotovo je jednaka onoj koja vlada oko Trumpovog govora i uručenja nagrade.

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će povijesni. Prvi put u povijesti na završnom turniru natjecat će se čak 48 reprezentacija, a organizaciju po prvi put dijele tri države: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Upravo zbog toga, večerašnji događaj u Washingtonu simbolizira jedinstvo Sjeverne Amerike, a prisustvo čelnika sve tri zemlje to i potvrđuje.

Nogometni savezi i navijači diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju ishod kuglica koje će odrediti sudbinu njihovih reprezentacija. Od Europe do Južne Amerike, Azije i Afrike, kalkulacije su odavno počele, a svi se nadaju što lakšoj skupini na putu prema nogometnoj besmrtnosti. Atmosfera u glavnom gradu SAD-a je naelektrizirana, a osiguranje oko Kennedy Centera podignuto je na najvišu razinu. Svjetsko prvenstvo se vraća u SAD nakon 32 godine, a organizatori ne žele ništa prepustiti slučaju. Očekuje se glamurozna ceremonija s brojnim sportskim legendama koje će pomagati pri izvlačenju skupina.

U.S. President Trump meets White House Task Force on FIFA World Cup 2026
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Nova Fifina nagrada za mir ide u ruke američkog predsjednika

Ipak, glavna priča večeri nije samo nogometna. Uoči samog ždrijeba, predsjednik Fife, Gianni Infantino, uručit će Donaldu Trumpu prvu ikad dodijeljenu Fifinu nagradu za mir. Ovu nagradu krovna nogometna organizacija uvela je ranije ove godine, s ciljem prepoznavanja pojedinaca koji su poduzeli "iznimne i izvanredne akcije za mir" na globalnoj sceni.

Odluka da upravo Trump bude prvi dobitnik izazvala je različite reakcije, no ona nije potpuno iznenađenje za poznavatelje odnosa između Infantina i američkog predsjednika.

Predsjednik Fife Infantino nikada nije krio svoje simpatije prema Trumpu. Još tijekom Trumpovog prvog mandata, Infantino je javno podržao njegovu nominaciju za Nobelovu nagradu za mir, hvaleći njegove napore u postizanju mirovnih sporazuma na Bliskom istoku. Ta veza dodatno je ojačana tijekom priprema za organizaciju Svjetskog prvenstva 2026., gdje je suradnja između Fife i američke administracije bila ključna.

U.S. President Trump meets White House Task Force on FIFA World Cup 2026
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Izvori bliski Fifi navode kako Infantino smatra da je Trump, od svog povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025., odigrao ključnu ulogu u smirivanju nekoliko globalnih tenzija te da ova nagrada predstavlja priznanje za te napore. Iako službeni razlozi za dodjelu nagrade još nisu detaljno obrazloženi, očekuje se da će Infantino u svom govoru istaknuti Trumpov doprinos međunarodnoj stabilnosti.

Nakon primanja nagrade, Donald Trump obratit će se okupljenima i milijunskom auditoriju koji će pratiti prijenos uživo. Njegov govor bit će uvod u sportski dio večeri, a svijet će, uz imena protivnika u nogometnim skupinama, s velikom pažnjom slušati i političke poruke koje će američki predsjednik poslati s jedne od najvećih svjetskih pozornica.

