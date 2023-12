Zekić: Nedopustivo je da jedan igrač tako igra! Pa nitko nije u Osijeku jer je lijep i zgodan...

Kada je Zoran Zekić došao na klupu Osijeka u listopadu, povezao je dvije pobjede, a ona protiv Istre 28. listopada je bila i posljednja. Tri remija i tri poraza imaju bijelo-plavi u posljednjih šest utakmica.

Klize u provaliju kojoj nema kraja, a na tablici ih je preskočila i Gorica koja je sada četvrta s tri boda više. Zvone zvona za uzbunu, Zekić svako malo poziva najiskusnije igrače da preuzmu odgovornost i izvuku klub iz krize, ali pomaka i dalje nema.

Atmosfera je narušena, navijači razočarani, ali nadaju se da će im igrači barem malo uljepšati blagdane u posljednjoj utakmici za kraj jesenskog dijela sezone. Osijek u nedjelju od 14.30 na Opus Areni dočekuje Slaven Belupo u 19. kolu HNL-a. Upravo protiv Koprivničana su i otvorili svoj novi stadion, a tada su gosti nastradali 6-1. Ipak, ovaj put su okolnosti drugačije. Belupo je u prošlom kolu razbio Rijeku 4-2 i pun motiva dolazi u Osijek.

Utakmicu je najavio Zoran Zekić.

- Igramo protiv mog bivšeg kluba, dolaze s velikim motivom nakon pobjede na Rujevici. Pokazali su kako dobro igraju u gostima, trebao bi nam to biti motiv više da budemo u pravom trenutku kakvom nismo bili u zadnje vrijeme. Ima puno upitnika iza nas, vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo se pripremiti za nedjelju. Igramo doma i vrijeme je da pokažemo pravu igru. Protiv Varaždina sam rekao da imamo imperativ, ali ta izjava nije se ispostavila pametnom. Kako smo igrali u drugom poluvremenu, ne bih rekao da smo bili pod imperativom. Naši bivši igrači Caimacov, Štrkalj i Mioč igraju fantastično ove godine u Belupu. Prošli smo puno lijepih vremena i sigurno je to njima motiv više u svakoj utakmici. Nadam se da ću izazvati motiv kod svojih igrača, puno se priča, a premalo smo pokazali - rekao je Zekić.

Je li motiv najveći problem, jeste frustrirani da ono što uigravate na treningu se ne vidi na terenu?

- Velika je odgovornost na meni i osjećam je. Ovo je moj grad i klub, možda se negdje drugdje ne bih loše osjećao. Ovo je neugodan trenutak, znao sam u što ulazim, ali nisam se ovome nadao. Pod nekakvim okolnostima trebali smo to izvući na bolji način, nismo baš mali sreće. No, ne može se vratiti vrijeme nazad. Što se tiče motiva, nekad izgleda kao netko želi više od tebe. Igrati za ovaj klub je velika čast, odgovornost i to nosi pritisak. S tim se trebaš nositi i uživati. Uživa u nogometu i kad vodiš i kad se braniš. Opet se vraćam na utakmicu s Varaždinom. Nekakvi detalji u drugom poluvremenu, otišli smo u drugu zonu. Izgledalo je nedisciplinirano i nepovezano, izgubili smo balans. Ako moramo pričati o motivu, onda smo promašili dan kad se probudiš ujutro. Ono osnovno je da imaš motiv i igraš nogomet, da sam sebe prezentiraš najbolje. Tako pomažeš momčadi.

Kakva je situacija s momčadi?

- Nikakva. Gledaj, dečki su svjesni svih analiza i svega što pričamo. Nekad u životu ne ide kako želiš. Imamo dosta ozlijeđenih igrača, neki su već završili polusezonu. Ne možemo iz tjedna u tjedan pričati o tome. Svi igrači koji su u kadru smatraju da trebaju igrati. Neki su ispali iz ritma. Treba ovu utakmicu shvatiti kao Kup utakmicu, nemaš razloga razmišljati o ičemu drugome nego o toj utakmici, biti rastrčan i razigran i pokazati jedan dio kvalitete.

Jesu li oni igrači, od kojih ste tražili učinak i da čine razliku na terenu, potrošili kredit?

- Ne skrivam se iza nikoga. Kada sam došao, rekao sam da nisam došao kao vatrogasac. Imamo cilj i strategiju, ali to je jedan dio priče. Ovo je sadašnji trenutak. Svi mi smo potrošili dio kredita, nemamo rezultate kakve želimo. Moramo pronaći snagu i kvalitetu da to izvedemo na pravi put, nakon toga ćemo sjesti i donijeti prave odluke. Imamo ideju i viziju, nadam se da ćemo to što prije pokazati na djelu. Odgovornost je kolektivna, moramo pronaći zajedničku snagu kroz individualnu kvalitetu da pomognemo momčadi da se izvuče iz ovoga. Želimo s pozitivnim rezultatom i mirne glave ići na odmor. Cilj je jasan.

Koliko je Slaven drugačija momčad od one koju ste vodili?

- Neki igrači su ostali iz mog razdoblja, doveli su nekoliko dobrih pojedinaca. Okomiti su i brzi, jedni od boljih u tranziciji u našem prvenstvu. Protiv jačih klubova igraju bez imperativa i kada imaš modificiranu momčad, to ti daje snagu više. Mi moramo razmišljati o sebi, ne tražiti alibije nego se pripremiti na sve detalje s kojima smo upoznati.

U ekipi kao da nema momčadskog duha, pojedinaca koji bi preuzeli odgovornost. Jeste li za ovu utakmicu pronašli takvog igrača?

- Prije svake utakmice sam uvjeren da sam pronašao, ali onda se pokaže netočnim. Ne mogu biti previše kritičan, u nekim trenucima utakmice igrali smo jako dobro pa nam se to nije vratilo. Ne bih o imenima, ali nadam se da svatko od igrača, kada dođu doma i smire se, razmišljaju o samom sebi, što su napravili taj dan i u čemu mogu biti bolji. Nedopustivo je da jedan igrač drugo poluvrijeme protiv Varaždina igra bez kontakta i pritiska. Nismo preuzimali odgovornost, protivnički igrači imali su previše vremena. Opet govorim. Nitko od nas nije ovdje jer je lijep i zgodan, navijači očekuju da nešto napravimo. Došli smo ovdje da ostvarimo rezultat, a trenutno ga nemamo. O tome moramo razmišljati.

Hoće li biti promjena u momčadi?

- Bit će promjena, što zbog odluke, a što zbog ozljeda. Nije dobro da se svaku utakmicu nešto mijenja, bio bih najsretniji da je momčad standardizirana i da se teško ispada. To bi značilo da imamo rezultate i da pokazujemo kvalitetu. To je dobro i za rezervne igrače koji čekaju svoju priliku i rade s većim motivom. Imaš igrače koji čekaju svoju priliku da rade s većim motivom. Najljepše bi bilo kada bi svaki navijač Osijeka znao barem 80 posto sastava, kao što je bilo godinama iza nas - zaključio je Zekić.