Obavijesti

Sport

Komentari 0
JOŠ JEDNA DOBRA PARTIJA

Zekić o Stojkoviću: Jednog dana će biti nositelj reprezentacije...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zekić o Stojkoviću: Jednog dana će biti nositelj reprezentacije...
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pametni ljudi uče na tuđim greškama. Nije sve vezano za nogomet, toliko je pritiska, osobito s društvenih mreža i vanjskih utjecaja pa treba stati na loptu, rekao je Zekić

Admiral

Dinamo je u 24. kolu na Maksimiru pobijedio Goricu 4-2 i iskoristio kiks Hajduka (1-1 u Varaždinu) kako bi se odvojio od najvećeg rivala i tako u boljoj poziciji dočekao veliki derbi na Poljudu koji se igra u nedjelju u 15 sati. Briljirao je napad "modrih", a da je u formi ponovo je pokazao Luka Stojković. Prekrasan gol za 2-0, a onda i asistencija iz kornera za treći gol Dinama. Nakon gola se ispričao zbog isključenja u Belgiji, a u studiju HNL-a na MAXSportu situaciju oko njega komentirao je Zoran Zekić.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Gorica 4-2

Pokretanje videa...

Dinamo - Gorica 02:07
Dinamo - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Bilo je dosta razgovora oko statusa, je li igrač za Dinamo, hoće li ga se prodati... Ima dosta previranja u sebi, mlad je dečko i teško se nosi s tim. Danas je pokazao da to nije previše utjecalo, a veseli me da je publika bila sretna što je zabio gol, nitko se nije vraćao na taj detalj - rekao je pa dodao:

- Jasno da se to ne smije događati, to su skupe greške, ali potjerati takav silan talent... Siguran sam da će jednog dana biti nositelj reprezentacije, imamo na svjetskoj razini primjere Balotellija, Cassana i drugih. Pametni ljudi uče na tuđim greškama. Nije sve vezano za nogomet, toliko je pritiska, osobito s društvenih mreža i vanjskih utjecaja pa treba stati na loptu. Svi ti faktori utječu, a on je danas dao najbolji odgovor i kupio maksimirsku publiku.

Luka Stojković je proradio, a s njim u formi Dinamo izgleda jako opasno. Navijači Dinama rekli su kako je najbolja isprika za crveni karton "simultanka" protiv Gorice i Hajduka. Prvo je odradio, a ako bude na razini kao do sad, Hajdukova veza i obrana morat će "raditi prekovremeno" da bi ga zaustavila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret
KVALIFIKACIJE ZA SP

Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret

Mario Hezonja briljirao je u našoj reprezentaciji s 30 poena, dok je kod Njemačke Thiemann zabio 24, uz 12 skokova, a Da Silva je dodao 15 poena, uz 11 skokova. Hrvatska je i dalje vodeća u kvalifikacijskoj skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026