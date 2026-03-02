Zekić o Stojkoviću: Jednog dana će biti nositelj reprezentacije...

Dinamo je u 24. kolu na Maksimiru pobijedio Goricu 4-2 i iskoristio kiks Hajduka (1-1 u Varaždinu) kako bi se odvojio od najvećeg rivala i tako u boljoj poziciji dočekao veliki derbi na Poljudu koji se igra u nedjelju u 15 sati. Briljirao je napad "modrih", a da je u formi ponovo je pokazao Luka Stojković. Prekrasan gol za 2-0, a onda i asistencija iz kornera za treći gol Dinama. Nakon gola se ispričao zbog isključenja u Belgiji, a u studiju HNL-a na MAXSportu situaciju oko njega komentirao je Zoran Zekić.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Gorica 4-2

Pokretanje videa... 02:07 Dinamo - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Bilo je dosta razgovora oko statusa, je li igrač za Dinamo, hoće li ga se prodati... Ima dosta previranja u sebi, mlad je dečko i teško se nosi s tim. Danas je pokazao da to nije previše utjecalo, a veseli me da je publika bila sretna što je zabio gol, nitko se nije vraćao na taj detalj - rekao je pa dodao:

- Jasno da se to ne smije događati, to su skupe greške, ali potjerati takav silan talent... Siguran sam da će jednog dana biti nositelj reprezentacije, imamo na svjetskoj razini primjere Balotellija, Cassana i drugih. Pametni ljudi uče na tuđim greškama. Nije sve vezano za nogomet, toliko je pritiska, osobito s društvenih mreža i vanjskih utjecaja pa treba stati na loptu. Svi ti faktori utječu, a on je danas dao najbolji odgovor i kupio maksimirsku publiku.

Luka Stojković je proradio, a s njim u formi Dinamo izgleda jako opasno. Navijači Dinama rekli su kako je najbolja isprika za crveni karton "simultanka" protiv Gorice i Hajduka. Prvo je odradio, a ako bude na razini kao do sad, Hajdukova veza i obrana morat će "raditi prekovremeno" da bi ga zaustavila.