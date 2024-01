Zekić: Otto Barić je uvijek govorio da mu fale još dva igrača. Tražimo pravo pojačanje

Zimska pauza je na Opus Areni stigla kao naručena. Prilika da se riješe igrača koji nisu bili od koristi i dovedu nužna pojačanja koja će ojačati momčad. Roko Jurišić i Enis Čokaj su stigli u klub, Osječani su otkupili Stjopu Mkrtčjana i potpisali novi ugovor s kapetanom Vedranom Jugovićem. Ipak, složit će se mnogi, najveće pojačanje je sportski direktor Jose Boto koji je radio izvanredan posao u Benfici i Šahtaru, a navijači se nadaju da će uspjeti preporoditi i Osijek.

Pozitivno ozračje konačno kola Opus Arenom. Pobjedom protiv Slaven Belupa su završili jesenski dio sezone, a na otvaranju proljetnog dijela će u 20. kolu ugostiti Rudeš u subotu od 14.50.

- Pripreme smo odradili i zadovoljan sam. Skoro svi su zdravi i na dispoziciji, kako smo radili, vidjet će se sutra. Problem je otvaranje ovog dijela prvenstva, često tu zna biti nervoze. Protivnik koji je nezgodan s trenerom s kojim su ostvarili najbolje rezultate. imaju neke promjene u sastavu, Doležal, Grezda i Ćorić su došli. Utakmica s velikim ulogom, ne smijem shvatiti olako i neće biti lagana. Moramo biti mirni, agresivni, s energijom i trkom od prve minute - rekao je trener Zoran Zekić.

Koliko ste zadovoljni ovim kraćim pripremama i koliko ste unaprijedili igru?

- Mogu samo reći da ne smijem previše lamentirati, to treba pokazati na terenu. Svjedoci smo u ovim zaostalim utakmicama da su pripreme jedno, prvenstvene utakmice drugo. Moramo biti fokusirani maksimalno u svakom smislu i bit će nam puno lakše.

Čokaj je došao na posudbu do kraja sezone uz opciju otkupa, Mkrtčjana ste otkupili i produžili ugovor s Jugovićem.

- Čokaj je bio naša želja, potrajalo je malo duže. U ritmu je i brzo će se aklimatizirati. On će biti naša velika snaga. Posebno mi je zadovoljstvo što je Jugović produžio ugovor, to je zaslužio igrama i ponašanjem. On je naša snaga i čast mi je što ga imam u svlačionici, on mi je velika pomoć.

Čokaj će igrati protiv Rudeša?

- Ako se riješi papirologija, bit će među kandidatima. Još nije riješeno.

Koga biste još htjeli dovesti?

- Otto Barić je uvijek govorio da fale još dva igrača. Bilo bi dobro da dođe pravo pojačanje u napadačkom dijelu, u razgovoru sam sa sportskim direktorom i vidjet ćemo je li to moguće izvesti do kraja prijelaznog roka. Za mene je najveće pojačanje što sam kompletirao stručni stožer. Hoće li doći još neki igrač, na to ne mogu utjecati. Želim biti fokusiran na utakmicu s Rudešom, za sve ostalo ćemo vidjeti.

Imate li ideju startnih 11?

- Imam ideju, ali to treba sutra pokazati na terenu. To je prva utakmica, uvijek je malo neobično. Imamo i strane suce. Nadam se da ćemo se prilagoditi što bolje.

Jurišić se pokazao kao osvježenje na lijevom beku, je li vam žao što je Omerović gurnut na desnog beka, a pokazao je da je jako opasan gore.

- Je, zabio je jedan gol, opasan je kao sam vrag. Ha-ha, šalim se. Omerović je mlad i univerzalac je, jako je dobar, ali moramo pronaći mu pravu poziciju da i klub i on od toga imaju koristi. Jurišić se pokazao na pripremama. Svi će dobiti priliku da se dokažu - završio je Zekić.