Zekić: Pobjeda je za Gabrijela... Bočkaj? Pa razumijete li, ljudi?

Znate i sami u kakvim smo se okolnostima pripremali za ovu utakmicu. Momčad, zajedno sa stožerom, posvećuje ovu pobjedu Gabrijelu i njegovoj obitelji i nadam se da će iz ovoga izaći što jači, rekao je Zoran Zekić.

Bijelo-plavi uspjeli su se oporaviti od šoka nakon tragične pogibije Brune Bobana, brata Gabrijela Bobana, koji je izdahnuo prošlu subotu tijekom utakmice svoje Marsonije i Slavonije. Osječani su pobijedili Slaven Belupo na Gradskom vrtu 3-0.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Kad po ovom terenu većinu vremena stojiš s deset igrača iza lopte... Možda nije bilo previše prohodno, ali mislim da smo imali dovoljan broj šansi, da smo cijelo vrijeme tražili gol. Na kraju krajeva, zabili smo ga. Jako teška utakmica u svakom smislu, pogotovo psihološkom. Znate da je ova pobjeda za nas jako važna i da ostavimo Belupo dovoljno daleko iza nas. Nadam se da će ovo biti jedan podstrek za dalje - dodao je trener Osijeka.

- Već nas za nekoliko dana (utorak) čeka utakmica u Zagrebu protiv Lokomotive pa protiv Rudeša, tako da se imamo s čim dalje zabavljati. Hvala Bogu da je ovo danas završilo na ovakav način. Želim svojim igračima sretan Uskrs. U subotu imamo trening i onda ćemo se okupiti u ponedjeljak.

Bila je to prva pobjeda Osijeka nakon mjesec i pol dana u kojima su im odgođene tri utakmice u nizu, a potom su i zaredali s remijima protiv Cibalije, Intera i Hajduka. Strijelci su bili Dmitro Lopa (45.), Mirko Marić (72., penal) i Božo Musa (autogol, 85. minuta).

Zekić je izdvojio Roberta Mudražiju i Benedika Mioča, koji su odigrali dobru partiju kao zadnji vezni, te Marina Pilja, 21-godišnjeg veznjaka koji je ubilježio debi.

- Mioč i Mudražija odigrali su jako dobru utakmicu. Bili su jaki na lopti. Fali nam toga dubinskog pasa, znali smo to i prije utakmice. Vrlo brzo smo zamijenli Šoršu i Grgića da imamo barem taj izlazak više. Igrali smo bez svih krilnih igrača s kojima smo nastupali ove sezone. Jako sam zadovoljan s njihovim angažmanom, postavljanjem na terenu i želim da ovako izgledaju cijelo vrijeme što se tiče duela i dugih lopti. Mislim da smo tu uzeli veliku prevagu. Isto tako, mali Pilj kad je ušao, zaista bez straha... Napravio je dvije-tri zaigrane greške, ali jako sam sretan zbog njegova nastupa.

- Lopa je dobio treći žuti, vraća se Škorić, Grezda je došao s problemima i natečenim zglobom iz reprezentacije, Barać je dobio nezgodan udarac u glavu... Vidjet ćemo, bit ćemo pametniji do ponedjeljka. Mislim da ćemo sastaviti momčad koja će biti dovoljno konkurentna, želim da ne bude to samo priča, nego nastavak onoga što smo danas pokazali.

Deset kola prije kraja Osijek zaostaje šest bodova za drugoplasiranim Hajdukom i pet za trećeplasiranom Rijekom.

- Može se teoretski sve stići, ali mislim da nema smisla planirati nešto, to su i ovi zadnji događaji pokazali. Treba jednostavno uživati u ovom što radiš i želim da se moji momci napokon opuste, da ne budu u takvom grču i da tako pokažemo da možemo igrati još bolji nogomet. Prije svega, angažman i na to nadograditi kvalitetu. Mislim da bismo u nastavku sezone trebali biti jači, da bismo se u zadnjih mjesec dana trebali posvetiti isključivo svom poslu i napraviti što bolje rezultate do kraja sezone.

- Jesam li trebao uvesti Pervana? Ovo što je mali Pilj pokazao na treninzima, to me oduševilo. Daje nam novu energiju, mislim da bismo trebali dati malo više podrške našim dečkima, naravno onima koji zasluže. Apsolutno sam oduševljen onim što je pokazao, nadam se da će to potvrditi i u utorak. Trening je temelj svega, biram onako kako vidim na treningu. Neki pokazuju, neki ne, to je sukus svega, igranje ili neigranje.

- Lokomotiva? Najteže je igrati s tim momčadima koji nemaju baš nekog imperativa. Oni su mladi, razigrani... Nije im bilo nekoliko igrača, vjerojatno će biti spremni za nas. Očekuje nas zahtjevna utakmica, ali trebamo gledati prvenstveno sebe i nastaviti ovako kako smo igrali.

Osvrnuo se Zekić na kraju konferencije za medija i na Petra Bočkaja, koji je prošli tjedan suspendiran zbog nediscipline.

- Jednostavno, ne znam razumiju li ljudi ili ne. Ja sam doveden pred gotov čin. Da sam preko toga prešao, popljuvao bih sve u što vjerujem u životu. Imali smo nekih sugestija i prijedloga da ga vratim pošto nismo imali igrača na njegovoj poziciji, ali mislim da bi to bilo nepošteno prema momčadi. Ja to nisam želio napraviti.

- Bočkaj će u subotu igrati za B-momčad i nakon toga razgovarat ću s njim. Svi želimo da on postane ono što vjerujemo da može postati, vrhunski igrač, što već je velikim dijelom, ali mislim da se mora stabilizirati i vratiti svima nama ono što smo mu dali. Ne samo ja, ne stožer, ne njegovi suigrači, nego zapravo navijači. On je ovdje miljenik, svi pitaju za Peru Bočkaja. On se mora naučiti nositi s tim i puno se odgovornije ponašati prema svom poslu. E, kad to napravi, onda neće biti problema ni za njega ni za mene. Ako netko misli da bilo kome od nama ovdje nije u cilju da on bude igrač, onda se grdno vara. Ali jednostavno ne možeš prijeći preko nekih stvari - zaključio je Zekić.