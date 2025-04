Zekić u Banjoj Luci srušio Borac i plasirao se u finale Kupa BiH!

Zoran Zekić je prije godinu dana osigurao s Osijekom kvalifikacije za Konferencijsku ligu pa dobio otkaz kolo prije kraja prvenstva. Bivši sportski direktor Jose Boto nije ga vidio kao nekoga tko može napraviti iskorak s momčadi pa ga je smijenio, ali na kraju je, ispostavit će se ove sezone, Portugalac svojim odlukama odveo klub u provaliju. Dok su Osječani bliže borbi za ostanak nego onoj za četvrto mjesto, Zekić briljira na klupi Sarajeva.

Nakon poraza od prvaka Borca (1-0) u prvoj utakmici polufinala Kupa, njegova momčad uspjela je slaviti u Banjoj Luci (2-0) i plasirati se u finale! Sarajevo je povelo golom Francisa Kyeremeha u 18. minuti, prolazak dalje osigurao im je Domagoj Pavičić, bivši nogometaš Rijeke i Dinama, koji je u 72. minuti zabio za konačnih 2-0 i veliko slavlje. Gosti su završnicu odradili s igračem manje, Mihael Kuprešak je dobio crveni karton u 79. minuti, no Zekićeva momčad uspjela je izdržati i plasirati se u 12. finale Kupa. Sedam puta su se domogli trofeja, po čemu su rekorderi u BiH.

Mostar: HSK Zrinjski - FK Sarajevo | Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

U finalu će igrati protiv pobjednika dvoboja između Širokog Brijega i Željezničara. Klub s Pecare je na domaćem terenu slavio 3-0 i u srijedu će pokušati u Sarajevu osigurati finale.

Trnava: Zoran Zekić nas konferenciji za medije uoči uzvratne utakmice između Spartak Trnave i Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zekić je na klupi Sarajeva na početku sezone zamijenio Simona Rožmana, sadašnjeg trenera Osijeka. I već u prvoj sezoni napravio je sjajan rezultat. Ulaskom u finale Kupa blizu je kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a ako ne uspije to napraviti tamo, imat će priliku u prvenstvu gdje se nakon 25 kola nalazi na trećem mjestu koje im osigurava kvalifikacije. Imaju tri boda više od Željezničara i sve je i izvjesnije da će to biti borba za treće mjesto i kvalifikacije za Konferencijsku ligu jer im drugoplasirani Zrinjski bježi osam bodova, dok je Borac odmaknuo na plus deset devet kola prije kraja.