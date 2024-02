Zekić uoči Istre nahvalio juniora i Slovaka: 'Pravi je target man'

Istra 1961 u subotu od 15 sati dočekuje Osijek u 22. kolu. Debiju za Osijek nada se novopridošli Ladislav Almasi (24).

- Pravi target man. Visok je, a na tu visinu nije loš s tehnikom. Mislim da će nam pomoći. Piše se o toj igri s dva napadača, ali nije to toliko lako za posložiti - rezonira trener Osijeka Zoran Zekić (49).

Stopera Slavka Bralića (31) nema zbog akumuliranih javnih opomena.

- Otvorena je pozicija, ali nema puno mogućnosti. Igrat će Petar Brlek ili Stjopa Mkrtčjan, ali najviše bih volio da to bude junior Krešimir Vrbanac. S nama je mjesec dana i oduševljen sam, želim mu to ovim putem poručiti. Samo neka tako nastavi i nadam se da će mu to biti motivacija za dalje - rekao je Zekić.

Talijan Paolo Tramezzani jučer je sjeo na klupu Istre. Zamijenio je Davida Catalu, kojemu su presudili loši rezultati.

- Nisam bio u Hrvatskoj kad je on bio u Hajduku, ali mislim da oni nisu pretjerano kroz godine mijenjali svoju filozofiju i teško da će ju sad puno mijenjati u ovoj utakmici. Možda kasnije... Mi se moramo prilagoditi prema onome što do sad znamo o Istri. Moramo misliti o sebi, moramo se usuditi riješiti situaciju kad dođemo pred gol. Danas ne možeš igrati nogomet bez igre jedan na jedan.

Travnjak na Aldo Drosini u lošem je stanju.

- Pričao sam o tome s trenerom Dinama Sergejom Jakirovićem. Međutim, ako sad krenemo pričati u travnjaku, onda smo gotovi...