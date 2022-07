Zekiću džoker donio pobjedu za četiri minute: To je bila prisila... Trener Varaždina bocnuo upravu

Jako bitna pobjeda iako je bilo puno crnih rupa. Dosta igrača nije u ritmu i sigurno da će momčadi u ligi do 31. kolovoza doživjeti redizajn. Imao sam ja s Interom 2005. godine dvije pobjede na početku pa smo ispali iz lige na kraju, tek je početak, rekao je Zoran Zekić, trener Slaven Belupa, nakon minimalne pobjede svoje momčadi protiv Varaždina (1-0) u prvom kolu HNL-a.

Pobjednički gol zabio je Mateo Kocijan u 49. minuti kada je prevario varaždinskog vratara Olivera Zeleniku. Kocijan je u igri do gola proveo samo četiri minute.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lijepo je pogoditi, ali to je bila prisilna izmjena jer su dva naša bočna igrača dobila žute kartone. Tako da to je sve bilo na igraču koji je zabio gol i unio živost - dodao je Zekić koji je zadovoljan igrom svoje momčadi do 60. minute.

- Odlično smo igrali visoki presing do 60. minute, kasnije nismo bili u ritmu. Teklić je ulazio u međuprostor i to nam je stvarao probleme. Možda sam mogao promijeniti i sustav, no tako je kako je. Ima još mnogo prostora za napredak jer da smo sad u top formi to ne bilo dobro - ističe Zekić.

S druge strane Zekićev kolega Kovačević istaknuo je da su se Slaven Belupo nametnuo agresijom.

- Prvo poluvrijeme nismo bili pravi. Slaven se nametnuo trkom, agresijom i kad smo se posložili u drugom dijelu, dobili smo taj nesretni gol. Nedostajalo je brzine i čvrstoće. Najviše mi je žao naše publike - kazao je Mario Kovačević, trener Varaždina.

Igrač utakmice bio je Oliver Zelenika, varaždinski golman koji je skinuo pet do šest mrtvih prilika gostiju.

- Drago mi je zbog Zelenike. Dobro je radio cijelo vrijeme, sada je dobio priliku. Ima iskustvo, bio je reprezentativac, nadam se da će i dalje biti stabilan i da o golmanu nećemo pričati - dodao je Kovačević.

No, ono što bode u oči je obrana Varaždina je nekoliko puta vrlo loše reagirala.

- Od prvog dana otkako smo ušli u prvu ligu govorim da moramo u ekipi imati igrače koji su odigrali 200 prvoligaških utakmica. Znam da je teško klubu dovesti i da uprava radi cijelo vrijeme. Nadam se da ćemo se pojačati na svim linijama s iskusnijim igračima kako bi naši mladi igrači još više došli do izražaja. No, glavu gore. Veseli me drugo poluvrijeme, u kojem smo izgledali mnogo bolje - zaključio je.

Najčitaniji članci