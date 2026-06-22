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U ZADNJIH 30 GODINA

Zelenortski Otoci na SP-u izveli pothvat kakav je uspio samo 'vatrenima' i još jednoj selekciji

Piše Josip Tolić,
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Zelenortski Otoci na SP-u izveli pothvat kakav je uspio samo 'vatrenima' i još jednoj selekciji
Foto: Armando Franca/AP Images, Reuters

Zelenortski Otoci šokiraju Mundijal: nakon Španjolske zaustavili i Urugvaj, a sad love povijesni prolaz u drugi krug

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Zelenortski Otoci neporaženi su u prve dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu u Americi, nakon remija 0-0 sa Španjolskom u Atlanti zaustavili su i Urugvaj u spektaklu u Miamiju (2-2) pa su nakon dva kola itekako živi po pitanju šansi za drugi krug natjecanja. Ako ponove još jedan remi u trećem kolu protiv Saudijske Arabije, s tri bi boda mogli proći kao jedna od osam najboljih drugoplasiranih.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Posljednji put kad je neki debitant ostao neporažen u prve dvije utakmice na mundijalima dogodilo se prije čak 24 godine, u kampanji Senegala u Japanu i Južnoj Koreji, kad je šokantno svladao tadašnje svjetske prvake Francuze 1-0 pa remizirao s Danskom 1-1. A prije Afrikanaca, u zadnjih 30 godina to je uspjelo samo: Hrvatskoj!

Originalni "vatreni" 1998. zadivili su svijet na putu do bronce u Francuskoj, a krenuli su pobjedama nad Jamajkom 3-1 i Japanom 1-0. Eto, i taj pokazatelj potvrđuje koliko su Vozinha i društvo napravili veliku stvar, s tim da su dohvatili dva boda protiv oba favorita svoje skupine.

PROSINECKI SUKER ASANOVIC
Foto: ARMANDO FRANCA

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