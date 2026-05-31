Zelenortski Otoci 'razbili' Srbe, mediji ljuti: 'Ovo je debakl!'

Reprezentacija Srbije ne ide na Svjetsko prvenstvo, ali kako i svi, tako i oni igraju prijateljske susrete. U nedjelju su od 16 sati izabranici Veljka Paunovića igrali u Lisabonu protiv Zelenortskih Otoka. Rezultat? Nevjerica. Zelenortski Otoci pobijedili su 3-0 i ostavili "orlove" u potpunom šoku.

🤯🇨🇻 CABO VERDE GOLEA ¡3-0! A SERBIA PREVIO AL MUNDIAL.



Recordemos que está en el grupo junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. ‼️ pic.twitter.com/0JZu4HZObE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

Katastrofa za Srbiju već na otvaranju. U 11. minuti Mendes je asisitirao Leniniju koji zabija za šokantno vodstvo. Paunovićeve trupe nisu uspjele zabiti za izjednačenje do poluvremena pa je, kako to zna biti u prijateljskim susretima, u drugom dijelu ušla nova mommčad. Dio odmah na startu nastavka, a dio u 66. minuti. Mijenjali su i Zeleortski Otoci te su i dalje bili bolji na terenu.

U 59. minuti Duarte zabija za 2-0, a samo četiri minute nakon toga Benchimol zabija još jednom za potop Srbije. Istina je da je Srbija igralla u izmiješanom sastavu, ali ovako nešto si ne bi smjela dopustiti. Mediji u Srbiji su razočarani izvedbom svoje reprezentacije koja je 39. na >Fifinoj ljestvici, dok su Zelenortski Otoci 69.

Ovo su samo neki od naslova:

"GDJE JE OBRANA? ZelenortskI Otoci napunili mrežu Srbije do vrha! Puše propuh sa svih strana", piše Kurir.

"Sreća pa je prijateljska: Izmiješana Srbija stradala od Zelenortskih Otoka, Paunovića čeka rudarski posao", piše Blic.

"Debakl Srbije u Lisabonu – Zelenortski Otoci očitali lekciju "orlovima"", piše B92.

"Katastrofa Srbije u Lisabonu i sramota za "orlove": Zelenortski Otoci pokazali zašto nismo na Mundijalu", piše Nova rs.