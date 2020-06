'Želimo u napad, Favre ostaje'

<p>Njemačkog prvoligaša<strong> Borussiju Dortmund</strong> će i sljedeće sezone voditi <strong>Lucien Favre</strong>, potvrdio je u četvrtak Michael Zorc, sportski direktor kluba. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Borussije Dortmund</strong></p><p>- Imat ćemo istu ekipu trenera i sljedeću sezonu. Želimo ići u napad - izjavio je Zorc prije zadnje utakmice Borussije na domaćem terenu protiv <strong>Hoffenheima </strong>u subotu.</p><p>Favreu je ostala godina dana do isteka ugovora, no nagađanja o njegovom odlasku su postala sve glasnija kad je postalo očito da će Dortmund, drugu sezonu zaredom, ostati drugoplasiran iza minhenskog <strong>Bayerna</strong>.</p><p>Borussia Dortmund je ovu sezonu završila na drugom mjestu s devet bodova manje od prvaka Bayerna uoči zadnjeg kola koje se igra ovaj vikend.<br/> <br/> Zorc (57) koji je u karijeri u dresu Borussije odigrao 468 utakmica produljio je u srijedu svoj ugovor kao sportski direktor do 2022. (dk)</p>