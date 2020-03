Željeli su me Partizan, Osijek i Salzburg, a ja sam htio Dinamo

Da, znam da sam tek drugi Crnogorac u novijoj povijesti Dinama. Nisam još pričao s Fatosom Beqirajem o svemu, bilo je naznaka da ću sada dobiti poziv u A reprezentaciju, pa sam ga tada mislio tražiti poneki savjet, kaže nam Stefan Milić (19), od ljeta novi igrač Dinama.

Zagrepčani su već ove zime osigurali usluge najvećeg talenta crnogoroskog nogometa, pa za 500 tisuća eura iz podgoričke Budućnosti doveli mladog stopera (rođen 6. srpnja 2000.) Stefana Milića. Devetnaestogodišnji branič iza sebe ima već 64 prvoligaška nastupa za Budućnost, a posljednje dvije godine je i kapetan svoje momčadi koja grabi prema novom naslovu prvaka.

- Sve je krenulo u rujnu 2018. godine, tada sam saznao kako su me na utakmici protiv Petrovca stigli gledati ljudi iz Dinama. Tu je bio Zoran Mamić, a znate kako je, odmah se sve i svašta počelo pisati po novinama. Bili su naslovi 'Milić se svidio modrima', pa je nastala cijela ta priča oko mene i Dinama - rekao nam je Stefan Milić (19), pa nastavio:

- Dinamo? Ma ja vam sve znam o Dinamu, sve pratim. Pogotovo u zadnje vrijeme kada se u Maksimiru igrala i Liga prvaka. Najdraži igrač Dinama ni je nekako Bruno Petković, stvarno je fantastičan igrač, ali tu su još kapetan Arijan Ademi, Mislav Oršić..., pa to je prava momčad što pokazuju i svojim rezultatima.

A jeste li ikada, u mlađim reprezentativnim kategorijama, zaigrali protiv nekog igrača Dinama?

- Jesam, protiv Danija Olma dok je igrao za španjolsku U-21 reprezentaciju. OK, znam da on više nije u Dinamu, ali smo igrali dvaput međusobno. Kako je prošlo? Haha, ja sam ga čuvao, a dao mi je dva gola. Zašto ga nisam malo 'zahvatio po nogama'? Vjerujte, teško ga je i uhvatiti...

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Priča se kako ste imali dosta ponuda, zašto ste na koncu izabrali baš Dinamo?

- Ma od samog početka za mene i moju obitelj postojao je samo Dinamo. Svi znamo kako u Maksimiru napreduju mladi igrači, želim i ja biti dio tog nogometnog puta. Ljudi iz kluba su doista pokazali veliku želju da me dovedu, a ja sam odmah pristao. Kažem, za mene nije ni bilo druge opcije. Ostale ponude? Bilo ih je, htjeli su me Salzburg, Partizan, Osijek i Mlada Boleslav, ali ja sam želio baš u Dinamo.

Mnogi vas već uspoređuju i sa stoperom Atletico Madrida Stefanom Savićem...

- Lijepe su to usporedba, one su dokaz da sam mlad igrač od kojeg se u budućnosti puno očekuje. Osobno, s time nemam problema, i dalje ću trenirati maksimalno, a sada svim silama želim opravdati povjerenje ljudi koji su me doveli u Dinamo. Vjerujem kako u Zagrebu neću imati problema niti s prilagodbom, bit će mi lakše jer znam jezik, ali moram biti i mentalno jak, te se dokazati na terenu. Ipak je velika razlika između hrvatske i crnogorske lige.

Dinamo je na zimu doveo nekoliko zanimljivih mladih igrača. Kapetana U-23 momčadi Arsenala (Robbie Burton), argentinskog reprezentativca do 17 godina (Matias Godoy), jednu od najvećih zvijezda omladinskog pogona Rome (Daniel Tueto), pa vas...

- To stvarno lijepo zvuči, ali mi je i dovoljan znak da u Dinamu ozbiljno računaju na mene. Poznato je da u Dinamu sve prate, pa najbolje mlade igrače dovode u Maksimir. I baš sam ponosan što su tako željeli i mene.

Stefan Milić vrlo će brzo i stići u Zagreb...

- Ma čim završi sezona u Crnoj Gori, odmah krećem u Hrvatsku. Želim se što prije smjestiti i upoznati grad, kako bi od prvog dana priprema mogao trenirati maksimalno. Kažem, želim što prije upoznati nove suigrače, pa i način rada u Dinamu, te dokazati svima kako su me mojim dovođenjem nisu pogriješili - završio je Milić.