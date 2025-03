Željko Babić se vratio: Izbornik nikad više! Imam četiri mentora i iduća sezona bit će spektakl...

Nije ga bilo u hrvatskom muškom rukometu još od odlaska s kormila hrvatske reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva u Francuskoj 2017., gdje je u neviđenim okolnostima njegova momčad prosula osam razlike u utakmici za broncu protiv Slovenije. Godinu ranije priredio je čudo u Krakovu i nakon razmontiranja domaćina 17 razlike osvojio broncu na Europskom prvenstvu, posljednju hrvatsku medalju s tog prvenstva.

Željko Babić (52) vratio se u drugačijoj ulozi, postao je trener ambicioznog prvoligaša Sesveta i naslijedio proslavljenog reprezentativca Igora Vorija (44) koji s terena prelazi u urede kao sportski direktor, ali i glavni menadžer kluba s istoka glavnog grada. Plaću će mu, prema riječima predsjednika Josipa Ćurkovića, osigurati novi klupski sponzor, lokalna tvrtka za upravljanje nekretninama u čijim su prostorijama i potpisali ugovor.

- Ovo je velik izazov i obostrano zadovoljstvo povratka u hrvatski rukomet sa željom da se ostvare svi procesi potrebni za napredak kluba. Pratio sam sve utakmice kroz Europsku ligu i bilo je lijepo gledati novi klub koji se dobro prezentirao u Europi, što bi trebala biti radost za sve ljubitelje rukometa u Hrvatskoj - rekao je Babić.

Tvrdi kako želi napraviti kompletnu reviziju svog rada u razgovoru s malo ozbiljnijim trenerima na većim razinama.

- Vrijeme strahovito brzo leti i treneri bi trebali postavljati nove standarde. Sigurno to neće biti moguće u početku kad se igra play-off, ali ću iduće sezone predstaviti novi koncept razmišljanja i postaviti novi rukomet koji bi trebao biti malo izvan vremena.

Pariz: Utakmica Hrvatske protiv Slovenije za bronzanu medalju Svjetskog prvenstva

Kao kad imate oca koji vas maltretira...

Pričao je Babić u dahu što očekuje od igrača.

- Mladi ne vole da im bude teško, automatski se ne vole defenzivno angažirati. Ako kao trener naglašavate obranu i trošite na to puno vremena na treningu, a oni to baš ne žele raditi jer više vole zabiti gol i žele imati statistiku, pogriješit ćete kao trener. Dakle, igra mora biti u skladu s vremenom. Trebamo naći balans. Morate biti hrabri. Ako se bojite, ako čuvate svoju poziciju, nećete uspjeti. A ja inače nisam sklon čuvanju pozicija. Bit ću sigurno izvrsno spreman za iduću sezonu. I to će biti spektakl!

Vratio se u hrvatski rukomet, gdje je jedno vrijeme u međuvremenu vodio i rukometašice Podravke, kako kaže, jer mu je on dao jako puno jer je izvrsna prilika da mu nešto vrati.

- Vjerujem da novim pristupom mogu donijeti promjene i oplemeniti hrvatski rukomet, u odličnim sam godinama da to radim. Ja još želim biti odličan trener. Kao kad imate oca koji vas maltretira tijekom cijelog života i onda dođu godine kad je otac malo bolestan i ima svoje probleme. E, tad je trenutak da vratiš. Savjest mi je čista i znam da je to taj trenutak.

Predsjednik Ćurković kazao je kako je klub dobio značajnu potporu od Grada Zagreba i njegova sportskog saveza, kao i države i sponzora.

- Zadovoljni smo prvim nastupom u Europskoj ligi, bilo nam je malo čudno, ali smo se solidno prezentirali. Želja nam je napraviti iskorak u tom dijelu i nikad ne biti na istom mjestu nego otići korak dalje. Zato radimo i cijelu ovu križaljku oko kluba s kadrovskim promjenama. Želimo raditi s mladima, imamo najveću rukometnu školu u Hrvatskoj gledajući rezultate mlađih dobnih skupina, dvije najstarije su prvaci Hrvatske, puno je momaka reprezentativaca koji dolaze prema prvoj momčadi. Željko će ih detektirati i dalje razvijati. Znamo da ne možemo ugroziti Zagreb, ali im hoćemo puhati za vratom.

Babić je na pitanje o tome što očekuje od igrača nastavio:

- Postoji više razvojnih stanica, socijalni, fizički, psihološki, trenažni karakter, spremnost na maltretiranje, pod navodnicima, koja je danas iznimno bitna. Jesu li mladi ljudi spremni nešto ponoviti ujutro 300, 400 ili 500 puta. Promijenili smo termin treninga i stavili ga u 8 ujutro. Trebate se u Zagrebu probuditi u 6.45, što je iznimno teško. Pa imate fitness, individualan rad. Kroz vrijeme će se profilirati tko je spreman napraviti iskorak i tko to mentalno ne može izdržati. To nije povezano s trenerom, ali trener treba napraviti strategiju da se jasno vidi tko može zadovoljiti standarde, tko ne može.

Vori: Jednom trener, uvijek trener

Igor Vori nakon kratke trenerske epizode vraća se na poziciju na koju je došao u klub.

- Kako je rekao Aco Petrović: jednom trener, uvijek trener. S obzirom na sve okolnosti oko kluba, a to je da ne želim raditi samo na terenu nego i ovaj drugi dio posla, dogovorili smo se za ovo rješenje. Želimo se boriti na svim poljima. Financije diktiraju puno toga i velik su problem. Fokus i cilj su nam pokušati ostvariti treće mjesto i u Kupu doći što je dalje moguće. A ako na kraju možemo nekoga ugroziti, zašto ne - rekao je Vori.

Reprezentacija? Ponekad sam prebacio program, a i plakao

Željka Babića upitali smo kako je proživio nastup rukometaša na Svjetskom prvenstvu.

- Kad igraju malo slabije, prebacim program. A kad igraju dobro i pobjeđuju, jako sam radostan i ponosan. Teško mi je gledati hrvatsku reprezentaciju i isto postajem navijač pa budem malo grub. Iz perspektive navijača sve je drugačije nego kad ste trener. Teško je to objasniti, jako je emotivno. Ponekad sam prebacio program, ponekad nisam mogao gledati. Nasreću, većinu vremena igrali smo jako dobro i bila je radost, veselje i poneka suza. Prekrasno nešto, nakon dugo vremena odličan rezultat, sad i ova fešta. Hrvatski rukomet vratio se na fantastičnu poziciju u društvu, gdje bi trebao biti.

A koliko je napredovao u posljednjih nekoliko godina izvan hrvatskog rukometa?

- Moram imati životni holistički pristup (pojedinac u centru zbivanja, uključuje njegovo tijelo um i duh, teži prirodnim rješenjima, op.a.). Dolaze i neke stvari iz drugih sportova, iznimno je bitna statistika, tu sam napredovao jako puno. Bolji sam trener, ali s ogromnim prostorom za napredak. Vrijeme ide iznimno brzo i ako prespavaš godinu dana, jednostavno nisi više dobar trener - rekao je Babić i nastavio:

- Imam četiri mentora na polju sociologije, psihologije, fizičke pripreme i vođenja, moram napraviti reviziju, obnoviti znanja i biti ispred vremena. Ne možete igrati dobro u Europi ako trener nije europski, da ne kažem iznad Europe. Kao trener sam imao neloše rezultate pa sam si dozvolio da malo prespavam, ali znam da, ako želim Sesvete dovesti na novu razinu, moram jako puno raditi sa svojim mentorima koje sam spomenuo.

Sin me ne razumije kad mu dajem kritike

- Jutros smo imali trening u 8 pa razgovore pa video 45 minuta, vidio sam da ne mogu izdržati pa sam ih upozorio da danas možda ne mogu, ali će vjerojatno za 15 ili 20 dana moći. Nema drugog puta, mora biti teško i meni i njima. Moj je zadatak da im pomognem kao svome sinu. Ne razumije me kad mu dajem kritike. Nije baš normalno da dijete od 16 godina bude do dva sata ujutro vani u diskoteci, to nije normalno ponašanje.

Dotakao se stručnjaka u drugim sportovima koji mu mogu biti primjer.

- Evo, gledajte Željka Obradovića. Ne ide to baš tako, svako malo pad. Ali se ne da tako lako. Nije mi mentor, ali je vanjski suradnik. On je primjer kakav netko treba biti, ali nije jedini. Ali imate fantastičnih trenera koji nisu na tako jakoj poziciji. U Hrvatskoj imate Nevena Spahiju koji je fantastičan trener i osoba. Pa Červara, profesora Trninića koji dolazi iz košarke i u mirovini je. To su fantastični ljudi i treneri koji su jako puno dali hrvatskom sportu. Pitanje je što možemo poduzeti da budemo bolji. Ja danas nisam top trener, ali ću vrlo brzo biti top. Sto posto!

O Gattusu i Jeličiću

- Ako imate statistički uzorak da jedna momčad da 12, 14 ili 16 golova iz tranzicije, to je možda 30-35 posto golova, a vi to ne trenirate nikako i samo budete ljuti na igrače kako ste dobili gol, to je samo jedan primjer. Visoki presing i niski presing događa se i u nogometu i u košarci. Moram to zaustaviti iduće godine jer će nas Europa pritisnuti. Ako ne budemo imali odgovor na to, tražit ćemo alibije u suigračima u sustavu... Recimo, Francuzi pucaju po golu unutar četiri do šest sekundi, jedno križanje ili direktan napad šutom izvana. Ako ih ne usporite, nemate veliku šansu pobijediti. Možete imati dobrog golmana, ali ćete izgubiti.

Pohvalio je trenera košarkaša Pariza jer je uveo novi pristup rješavanja akcije u tri-četiri sekunde ili tek po samom isteku napada, rekao kako se divi Diegu Simeoneu i Atleticu, kako bi radije išao kod njega vidjeti kako radi nego kod Guardiole.

- U holističkom pristupu trener treba napredovati. Naravno, komunikacija s novinarom uvijek je zanimljiva, imali ste sad jednu situaciju u hrvatskom nogometu (Jeličić i Gattuso, op.a.) i nije bitno tko je u pravu. Bitno je da javnost ide naprijed. Ako pitate Gattusovu suprugu, reći će da je Gattuso u pravu. Ako pitate Jeličićeva kuma, reći će da je Jeličić u pravu. Ne bi trebalo biti bitno tko je u pravu. Ja kao trener mogu jako puno napraviti.

Reprezentacija? Dao sam što sam imao

A u hrvatsku reprezentaciju se, kaže, ne želi vratiti kao izbornik.

- Nikad više. Dao sam maksimum u pravi trenutak koji sam dobio. Je li on bio dobar ili dovoljan, to je uvijek relativno. Ali dao sam najbolje što sam imao u tom trenutku i nemam nikakvu želju vratiti se. Ne treba govoriti kategorično, ali nemam nikakvu želju biti trener hrvatske reprezentacije, to je iza mene. To je bio dinamičan proces. Hrvatska ima odlične trenere, sad imamo i odličnog stranca koji je osvojio medalju, trebaju i drugi dobivati šansu. Ja nisam za ponavljanje. Imao sam svoje vrijeme i treba pustiti druge da rade.