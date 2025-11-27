Željko Sopić u svom stilu: Razmišljam da protiv Vukovara počnemo s igračem manje

Trener Osijeka Željko Sopić najavio je utakmicu s Vukovarom koja se igra u petak od 18 sati u Vinkovcima. Susret se igra u sklopu 15. kola HNL-a. Progovorio je Sopić o prošloj utakmici i kako izaći iz rezultatske krize.

- Imamo kratak tjedan. Igrali smo 75 minuta s igračem manje, pokazali smo karakter. Znate da nije jednostavno. Sretan sam zbog Matkovića. Zbog Jovičića i Pečeka... Ponovno sam rekao, kod mene nema mlad ili star, mora ili ne mora. To su svi igrači Osijeka koji moraju dati sve za klub u ovoj situaciji. Jasno da sam jako zadovoljan, iako im to nisam pokazao. U teškom smo trenutku zbog nekih vanjskih faktora koji nas remete. Ovaj klub zaslužuje više, ali situacija je takva i s malim koracima moramo izaći iz krize.

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U momčadi Osijeka ima dosta ozlijeđenih prvotimaca, a nekadašnji trener Dinama, Rijeke i Gorice spomenuo je da se ne boji koristiti nove igrače.

- Neki će biti spremni. Neki neće. Neki su se novi ozlijedili, drugi su rekonvalescentni. Ne bi bilo ok od mene da krenem pričati o svemu jer bi press konferencija dugo trajala. Ponavljam, nemam problem staviti nekog novog. Bio to stariji pionir, kadet ili junior.

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odgovorio je 51-godišnjak i na pitanje jednog od novinara razmišlja li o vježbanju igre s čovjekom manje.

- Dobro pitanje. Čak sam razmišljao da počnemo s igračem manje pa da stavim još jednog unutra da imamo igrača više. Neke se stvari događaju sa ili bez razloga. Ako netko ima žuti karton, taj bi trebao biti pametniji. Na pitanje jesam li razmišljao da Petrusenka zamijenim nakon kartona u 5. minuti - vjerojatno bih trebao biti toliko pametan da ga vadim. Vjerojatno ću jednog dana doći u fazu da budem iskusan i pametan trener da to prepoznam i napravim, ali za sada nisam.

Spomenuo je i mlađi dio ekipe te njihovu svjesnost o trenutačnoj situaciji.

- Tu je dosta igrača van stroja. Ako pričamo o kadru, ima dosta dečkiju koji su prvi puta s nama. Teško je ući u glavu nekoga tko ima 16 godina je l' svjestan. Iskreno, ne bih htio im to nametati. Ugasili bi talent, mladost i energiju koju imaju.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Travnjak u Vinkovcima nije u najboljem stanju, ali uvjeti su isti za obje ekipe.

- Kako nama, tako i njima. Teško se možete pripremiti. Vukovar nema uvjete kao mi za trening, pa dođu u Koprivnicu na 'biljarski stol' pa im nije lako. Ovog puta ćemo se morati pripremiti na kišu i na takav travnjak. Vrijedni ljudi u Vinkovcima su ga očistili poslije snijega. Bit će kakav će biti, ali nije teren isprika. Da se vadimo na to unaprijed, nema smisla i nije moj stil.

Komentirao je trenera protivnika te psihičku pripremu Vukovara na tešku sezonu i borbu za opstanak.

- Za razliku od nas, Vukovar je svjesno gradio momčad za opstanak. Tu su u psihičkoj prednosti. Cijenim Čabraju, znam ga otkako smo počinjali. Ne kažem da Schildenfeld nije to dobro posložio. Početak je bio sezone, igrači dolaze. Imao sam sličnih problema u Poljskoj. Jako su se dobro posložili. Nisu izgubili četiri uoči Koprivnice gdje su bili jako dobro. Pripremit ćemo se s onim s čime raspolažemo i krenuti od prve minute na pobjedu, pa ćemo vidjeti.