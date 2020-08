Žena prvi put najbrže otplivala Preko - Zadar! Senzacija Trogira

Antonia Buličić (19) ljeti trenira i po dvaput dnevno, diže se u 5.30, a nakon 10 kilometara plivanja bez problema može plivati još 10! Bila je najbrža u 48. izdanju maratona od Ugljana do Zadra

<p>Kao da je netko pisao scenarij za jubilarnu 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja pa je ove godine u tradicionalnom <strong>plivačkom maratonu Preko - Zadar</strong> prvi put pobijedila žena. Zapravo, djevojka.</p><p>Trogiranka <strong>Antonia Buličić</strong> (19), višestruka državna prvakinja u daljinskom plivanju, pobijedila je u 48. izdanju maratona i udaljenost od oko šest kilometara od otoka Ugljana do Zadra preplivala za 57 minuta i 29 sekundi, što je 55 sekundi brže od drugoplasiranog <strong>Šimuna Srzića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dina Levačić, prva Hrvatica preplivala La Manche</strong></p><p>Članica Kluba daljinskog plivanja Split i Grdelin aktualna je prvakinja Hrvatske na tri, pet, 10 i 16 kilometara, a još je tinejdžerka. </p><p>Takvi rezultati zahtijevaju veliko odricanje, a kod Antonije to znači ustajanje oko 5.30 i dva treninga ljeti, prvi već u 6.45. Svaki dan putovala bi od Trogira do Splita i natrag. A najveća su joj želja Olimpijske igre.</p><p>- Počela sam s dva kilometra, pa četiri i nastavila, svidjelo mi se. Shvatila sam da ništa nije nemoguće pa sam došla i do utrke od 36 kilometara - govorila je Antonia lani za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/sport/ostalo/mlada-trogiranka-dvaput-dnevno-putuje-u-split-a-pliva-i-do-20-kilometara-u-danu-znam-zasto-to-radim-zbog-olimpijskih-igara-616172" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a> i dodala:</p><p>- Na pripremama reprezentacije daljinskog plivanja u sprintevima sam bila brža od muških pa me jedan od trenera pitao što radim u daljinskom plivanju. S 12 godina plivala sam 50 metara slobodno u malom bazenu 27,6 sekundi, ali dvije godine kasnije skinula sam kadetski rekord na pet kilometara i znala sam da je daljinsko plivanje moja budućnost.</p><p>Zašto plivanje u moru, a ne u bazenu?</p><p>- Zanimljivije je. Ne znaš kakvi te uvjeti čekaju, hoće li biti struja i valova, privlači me ta nepredvidljivost. Najhladnije more u koje sam plivala bilo je u Francuskoj, oko 18 stupnjeva, a pripremam se tako da uđem u bačvu punu vode i leda. Samo tako mogu se pripremiti za niže temperature.</p><p>- Kako se oporavljam? Nakon 10 kilometara ne treba mi dugo. Ako se rasplivam, mogu odmah na novih 10! Ako ne, onda umirem na treningu cijeli tjedan - kaže talentirana Antonia.</p><p>Valja napomenuti i kako je najmlađa natjecateljica bila Mareta Mikulić (10) iz PK Zadar koja je udaljenost preplivala za sat i 50 minuta, a najstariji Nicolo Antonio Dellavia (76) s rezultatom od sat i 55 minuta.</p><h2>48. plivački maraton Preko - Zadar, ukupni poredak:</h2>