Zeničanin iznajmljuje balkon s roštiljem za utakmicu s Italijom. Zasuli ga: 'Može 2 tone peleta?'

Piše Josip Tolić,
Zeničanin iznajmljuje balkon s roštiljem za utakmicu s Italijom. Zasuli ga: 'Može 2 tone peleta?'
Foto: Armin Durgut/PIXSELL, 24sata

BiH opet u lovu na povijesni plasman! Ulaznice planule, a balkon s roštiljem za 500 eura hit na društvenim mrežama

Admiral

Pet je puta Bosna i Hercegovina zapinjala u dodatnim kvalifikacijama za velika natjecanja, ispriječili su se Portugal 2009. i 2011., Irska 2015., Sjeverna Irska 2020. i Ukrajina 2024. Hoće li šesta biti sreća? Susjedi su apsolvirali Wales u drami penala u Cardiffu u četvrtak i sad je ostala još samo Italija Gennara Gattusa na krcatom Bilinu polju u Zenici (utorak, 20.45). Ili će "zmajevi" nastaviti crni niz baraža ili će "azzurri" nestvarni treći put zapeti u playoffu za Mundijal.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Čim je postalo jasno da će BiH igrati povijesnu utakmicu na svom terenu, sve su ulaznice od 30 i 40 konvertibilnih maraka (cca 16 i 22 eura) planule. Natiskat će se na stadionu Čelika vjerojatno i više od 11.700 ljudi, koliko ih službeno može primiti uz Uefinu kaznu od 20 posto manjka kapaciteta. Neki tu koriste i priliku za dodatnu zaradu pa se na oglasnicima pojavljuju nevjerojatne cifre za vrijedni papirić od nekoliko stotina pa čak do 1000 KM (530 eura)! Čak su, kako kažu, prvi put u Bosni i Hercegovini upalili grijače na terenu kako bi otopili snijeg.

Ali, kako to obično biva u Bosni, ima i onih duhovitijih i inovativnijih, pa se u moru oglasa na društvenim mrežama pojavio jedan koji jamči možda i najbolji pogled na travnjak. Gospodin Dino tako po simboličnoj cijeni od 500 eura iznajmljuje balkon koji može primiti četvero ljudi uz roštilj i piće po izboru. Komentari, naravno, nisu razočarali.

"Bez za*ebancije, ovo je džabe."

"Pa nije ni skupo."

"Malo je brate za čitavu tekmu 500€"

"Ima li kakvo sniženje za bivšeg komšiju?"

"Može li na rate?"

"Imal' obezbjeđenje?"

"Da nije ovakvih događaja, čovjek ne bi ni znao koliko familije ima"

"Kažu da će bit magla taj dan"

"Dvije tone peleta paše li, da usput povezem odmah kao račun"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
