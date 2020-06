'Zeznuo sam s izmjenama, novo pravilo moram bolje isplanirati'

"Igrači su sada kao inače u srpnju uljetnim pripremama. Bili su 70 dana na kauču. Teško ih je vratiti u normalu, ali su me ugodno iznenadili, a ja moram bolje planirati izmjene u budućnosti'', kaže Maurizio Sarri

Sj***o sam. Malo sam se pogubio s tih pet izmjena, nisam ih dobro raspodijelio. Zato sam napravio tri odjednom, a to je moglo biti kobno jer je to narušilo ritam momčadi. Moram to bolje planirati, posuo se pepelom Sarri nakon prolaska njegove momčadi u finale. Iako je on zanemario pravilo o pet izmjena, nije ga dobro razumio ili štogod treće, nije bio u centru pažnje jer su svjetla reflektora ukrali igrači i njihove greške.

Talijanski nogomet vratio se na velika vrata i to kako! Promašen penal Cristiana Ronalda u 16. minuti uzvratne polufinalne utakmice Kupa između Juventusa i Milana, a onda minutu kasnije i isključenje Ante Rebića zbog nesmotrenog starta na Danila.

Nisu se loše držali Rossoneri s obzirom na manju brojčanost, ali nije to bilo dovoljno za sustići Juve i proći u finale. Rezultat je do kraja ostao 0-0, a iz prve utakmice je 1-1 pa je Juve prošao u finale po pravilu gola u gostima. 

- Ugodno sam iznenađen kako smo igrali, osobito u prvih pola sata. Igrači su 70 dana proveli na kaučima, nije ih lako vratiti u formu - rekao je Maurizio Sarri nakon utakmice pa nastavio:

- Čudno je bilo bez gledatelja, ali mislim da smo dobro kombinirali, nije to bilo loše. Nakon crvenog kartona smo se nesvjesno opustili, ali dobra stvar je da nismo Milanu uopće dopustili da igra. Trebat će nam još vremena da se uhodamo. Kad bih ovo uspoređivao s predsezonom, rekao bih da smo na nivou kao početkom srpnja u ljetnim pripremama - rekao je Juventusov trener.