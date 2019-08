Zgodna Nina držat će hrvatsku obranu pa ide na hladni sjever

Tek su joj 24, a skoro je već veteranka u reprezentaciji koja je pod izbornikom Danieleom Santarellijem dobila novi, pomlađeni štih. Za Nikolinu Božičević Europsko prvenstvo koje za hrvatske odbojkašice danas počinje u Budimpešti utakmicom protiv Azerbajdžana (15.00, Arenasport 1) bit će već treće kontinentalno natjecanje. Debitirala je 2015. u Nizozemskoj i Belgiji pod Brazilcem Angelom Vercesijem, a u svojoj joj je viziji dvije godine kasnije imao i Igor Lovrinov.

Dakako da ni kod Talijana Santarellija nije upitna ova zgodna Zagrepčanka iz Dubrave koja igra na poziciji libera i o kojoj će uvelike ovisiti (i o Rene Sain, s kojom dijeli "titulu" najniže - 165 cm) stabilnost prijema i obrane u hrvatskoj reprezentaciji. A onda i kako će se razvijati napad jer iz prijema upravo počinje cijela odbojkaška priča.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Nina i ostatak reprezentacije u mađarsku su metropolu stigli još u srijedu, izravno iz Antalije s pripremnog Gloria Cupa. Dovoljno je bilo vremena za opipati uvjete u hotelu i, malo važnije, Papp Laszlo areni (12.500), jednoj od četiri arene u kojima će se igrati prvi krug.

- Čim smo stigle, odmah smo odradile trening u teretani, zatim je na red stigla i lopta, pa onda i video-analize. Nije bilo slobodnog vremena. A što se tiče dvorane, mogu reći da je stvarno vrhunska, velika, lijepo uređena. Organizacija je odlična, nema baš nikakvih zamjerki.

Foto: IVEN MASTIN

Pomogao slobodan dan

Nije da smo ih imali previše i na vaša izdanja u Antaliji usprkos dva poraza od Turske i Srbije. Ako postoje porazi koji nude optimizam, to su upravo ti. Uz svjetske i europske prvakinje Srpkinje te brončane s prošlog Eura Turkinje tu su bile i svjetske viceprvakinje Talijanke, ali njihova ekipa do 20 godina jer ona "prava" nije se, eto, htjela pokazivati uoči Eura. Njih smo pobijedili s 3-0. Rezime je u svakom slučaju bio obojan u "zeleno".

- Igrali smo protiv praktički najjačih reprezentacija na svijetu i pružile dobar otpor. Bila je to baš dobra uvertira za ovaj Euro na koji naglasak traje od samog početka priprema.

Nagrada je bila slobodan dan u tom famoznom turskom ljetovalištu.

- Jest, dobile smo ga, ali tek nakon utakmica. Svaki smo dan i trenirale i to je bilo naporno, pa smo taj dan jako dobro iskoristile. Hotel je ondje napravljen baš za sportaše, nema što nema, od svih mogućih pomagala za rekuperaciju, sauni ovih, onih, stvarno sve... Baš nam je to, zapravo, pomoglo.

Hrvatskoj bi, pak, itekako pomogla startna pobjeda protiv Azerbajdžanki koje su prije dvije godine na domaćem terenu stigle sve do polufinala i ostale kratke nekoliko poena protiv Nizozemki koje se u ovoj skupini čine kao klasa za sebe. Na papiru je to derbi za drugo mjesto, valjalo bi zaustaviti Rahimovu?

- Točno, ona je njihova korektorica i definitivno će većina lopti ići na nju. No ne smijemo podcjenjivati druge igračice jer Azerbajdžan ima dobru reprezentaciju. Bit će to egal utakmica, ali budemo li na razini koju smo pokazale na Gloria Cupu i kako smo se spremale, bit će to dobro.

Ostatak grupe nije toliko zvučan makar su Rumunjke dovele za izbornika Luciana Pedullu, Mađarice Belgijanca Jana de Brandta, a Estonija je, primjerice, u kvalifikacijama izbacila jednu Češku. U svakom slučaju valjalo bi, uz jasan cilj prolazak grupe (četiri od šest, nap. a.), pokušati izbjeći treće ili četvrto mjesto koje u osmini finala u Ankari nosi Srbiju ili Tursku.

- I najlakši je protivnik najteži ako ga podcijeniš, tako da "papire" ostavljamo sa strane, bili mi favoriti ili ne, koliko tko računa nas... Mislim da to nije bitno, ovo je sport i svašta se može dogoditi. Najmanje podcjenivanje može se odbiti o glavu, a svakako da želimo što više i što dalje. A sad, izbjegavati neko mjesto, ne razmišljamo o tome niti uopće gledamo druge skupine.

Prošlo je već godinu dana otkako je Daniele Santarelli imenovan novim izbornikom, dovoljno vremena da shvatite s kim radite?

- Nema se tu posebno što komentirati, on je vrhunski trener koji vodi klub koji je igrao finale Lige prvaka (Conegliano, nap. a.). Jedino što donosi, to je dobro, vidi se to i na nama. Rastemo iz dana u dan i sve zajedno to može biti jako dobra priča za nas. Trebamo biti zahvalni što imamo šansu raditi uz jednog stručnjaka kao što je on.

U pripremama je puno rotirao, gotovo nijednu utakmicu nije počinjao s postavom iz one prethodne. Utječu li te brojne rotacije na vas igračice?

- Ne niti ima što utjecati. Mi smo tu da slušamo njega, ono što on odluči. Sve ima samo pozitivan smisao.

Izvan komforne zone

Pod Santarellijem na ovom EP-u više nećemo gledati neka dosad stalna lica poput Ane Grbac i Ivane Prokopić (djevojački Miloš). Hoće li ovoj reprezentaciji nedostajati njihovo iskustvo, kako na terenu, tako i izvan?

- Vidjet ćemo, i ova priča s pomlađivanjem također je dobra jer imamo prostora za rad. Mlade se cure brzo razvijaju, brzo upijaju uz takvog trenera koji daje maksimum kao i mi. Mislim da to funkcionira najbolje, znamo svoj posao, taktički smo i fizički spremne i utakmice će sve pokazati.

Nina se prošle sezone pokazala u mađarskom Vasasu, sada je red došao na Finsku, klub se zove Polkky Kuusamo. Odakle Finska?

- Bit će to izazov za mene, to je druga priča, druga zemlja i zanima me kako ću se snaći. Volim izazove i promjene i rado bih vidjela sebe u drugoj situaciji, izvan komforne zone.

Jeste li se ikako upoznali s novim okruženjem?

- Nisam još bila tamo niti sam upoznala ekipu. Priključujem se nakon Eura, tada kreće nova sezona.

Nećete biti sami...

- Potpisala je još jedna Hrvatica koja je studirala na koledžu u Americi. Ne znam ju osobno, ali čule smo se i lijepo je što ću imati jednu sunarodnjakinju uz sebe, sigurno će mi biti malo lakše - završno će Nina koja uz odbojku gura i modeling.

No trenutno su odbojka i reprezentacija na prvom mjestu.

Crtice o Euru:

Ovo je prvi Euro koji se igra u četiri zemlje i s 24 reprezentacije.

Uz Mađarsku (Budimpešta) domaćini su Turska (Ankara), Poljska (Lodz) i Slovačka (Bratislava).

Od osmine finala utakmice će se igrati u Poljskoj i Turskoj, a završnica od polufinala samo u Turskoj.

U osminu finala prolaze četiri ekipe iz svake skupine, a hrvatska skupina C križa se s onom A u kojoj su braniteljice naslova Srbija, Turska, Bugarska, Francuska, Grčka i Finska.

Sastav Hrvatske:

Rene Sain

Nika Stanović

Božana Butigan

Nikolina Božičević

Lucija Mlinar

Matea Ikić

Sanja Gamma

Beta Dumančić

Samanta Fabris

Martina Šamadan

Bernarda Brčić

Lea Deak

Karla Klarić

Raspored: