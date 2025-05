Zhao Xintong ispisao povijest snookera: Prvi je svjetski prvak iz Kine, pobijedio i O'Sullivana

Zhao Xintong postao je prvi kineski igrač koji je osvojio Svjetsko prvenstvo u snookeru pobjedom nad Velšaninom i trostrukim pobjednikom Markom Williamsom u Crucible Theatreu u Crucible Theatreu u ponedjeljak. Publika u engleskom Sheffieldu imala je prilike uživati u vrhunskoj igri obojice igrača, a pobjedu mladog Kineza popratili su velikim pljeskom i ovacijama.

Dvadesetosmogodišnjak je pobijedio s 18 prema 12 i postao prvi amater koji je osvojio svjetski naslov, piše CNN Sports. Kako bi uopće došao do finala, Zhao je u polufinalu pobijedio "najvećeg od najvećih" ove igre, The G.O.A.T.-a (Greatest of All Times), sedmerostrukog svjetskog prvaka Ronnieja O'Sullivana, kojega zbog brzine i stila igre zovu The Rocket (Raketa). Istina je da Ronnie na prvenstvu nije igao svoj najbolji snooker, no Zhao je pokazao da ni drugi protiv njega nemaju mnogo šanse.

- Ne mogu vjerovati što sam učinio. Vrlo je uzbudljivo - rekao je Zhao, ogrnut kineskom zastavom.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

- Bio sam jako nervozan večeras. Mark je još uvijek vrhunski igrač i stavio me pod toliki pritisak. On je najbolji. Ovo je vrlo poseban trenutak za mene, za kineski snooker, za sve - kazao je Zhao te otkrio da će pobjedu proslaviti uz "nekoliko pića".

Inače, Zhao je dobio 20-mjesečnu zabranu u siječnju 2023. nakon skandala s namještanjem mečeva koji je potresao sport. Zbog toga je na Svjetskom prvenstvu klasificiran kao amater te je morao proći čak četiri kruga kvalifikacija kako bi stigao do Cruciblea. Njegov iscrpljujući put do naslova započeo je 7. travnja.

U posljednju večer finala, koje se igra nekoliko dana jer je pobjednik onaj igrač koji prvi osvoji čak 18 'frame', Zhao je ušao s prednosti 17:8. Trebao mu je samo jedan 'frame' kako bi slavio, no Williams je uspio osvojiti četiri u nizu. Dostići takav zaostatak ipak je bila nemoguća misija za Williamsa, koji je srdačno čestitao Zhaou.

Finale je već bilo povijesno bez obzira na rezultat, jer je 50-godišnji Williams postao je najstariji igrač koji je stigao do finala pobjedom u polufinalu nad svjetskim brojem 1 Juddom Trumpom.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

- Bio je to briljantan turnir za mene - rekao je Williams i pohvalio protivnikovo umijeće.

- Ali kakav je Zhao majstor. Drago mi je što ću biti prestar kada on bude dominirao igrom. Imam samo divljenje za ono što je učinio, prošao kroz kvalifikacije. Nije igrao dvije godine, sve je potukao. To je nova superzvijezda igre - kazao je Williams.

Osvajanjem titule prvaka Zhao se pridružio Terryju Griffithsu i Shaunu Murphyju kao jedinim kvalifikantima koji su osvojili najprestižniji trofej snookera.

Pobjedom u ponedjeljak osigurao je nagradu od 500.000 funti (588.626 eura), dok je Williams osvojio 200.000 funti (235.450 eura) i popeo se na 3. mjesto na svjetskoj ljestvici.

Što "najveći od najvećih" Ronnie O'Sullivan misli o Zhaou pokazao je svojim postom na društvenoj mreži X. Njih dvojica znaju se dugi niz godina te je Zhao rekao da mu je Ronnie bio jedan od uzora u ovom sportu.